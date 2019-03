Sin mañana

Berlín.- Confiado luego de finalmente recuperar el liderato de la Bundesliga, Bayern Munich otra vez fija su atención en la Liga de Campeones, donde espera finalizar el trabajo en casa contra el Liverpool de Juergen Klopp mañana.

Los equipos empataron 0-0 en el juego de ida de su serie de octavos de final en Anfield y el pentacampeón de Europa, Bayern, espera arruinar el regreso de Klopp ante un rival familiar y alcanzar los cuartos de final por octavo año consecutivo.

Todo parece acomodarse en el momento justo para la potencia bávara, que tomó el liderato en Alemania con una goleada de 6-0 sobre Wolfsburgo el sábado como local. Eso siguió a una demolición por 5-1 del Borussia Moenchengladbach la semana anterior.

Robert Lewandowski marcó un doblete para convertirse en el máximo goleador extranjero de la Liga de todos los tiempos con 197 goles, mientras Bayern también envió una señal clara al técnico de Alemania, Joachim Loew, tras su aparente reprimenda el martes.

Loew dio de baja a Thomas Mueller, Mats Hummels y Jerome Boateng de la selección nacional, pero los tres iniciaron e impresionaron en la paliza al Wolfsburgo. Mueller anotó un gol y dio el pase para otro.

En los otros partidos de vuelta de los octavos de final, Atlético de Madrid visita a Juventus hoy y Manchester City recibe a Schalke. Mañana Barcelona estará en casa contra Lyon.



MANCHESTER CITY VS. SCHALKE

Mientras Bayern vuela alto en la Bundesliga, su rival Schalke está en crisis con aparente poca esperanza de recuperarse de su derrota 3-2 como local contra un City de 10 hombres en el duelo de ida.

Schalke tiene otras preocupaciones luego de tres derrotas y siete juegos sin ganar en la Bundesliga. Está peligrosamente cerca de la zona de descenso. El director general del club renunció y su reemplazo sólo ofreció respaldo condicionado al técnico Domenico Tedesco.

City está bien colocado para alcanzar los cuartos de final por tercera vez en cuatro años.



JUVENTUS VS. ATLÉTICO DE MADRID

Con una desventaja de dos goles de la derrota en la ida en Madrid, Juventus enfrentará a una defensa del Atlético de Madrid que no ha concedido gol en cinco partidos consecutivos.

El equipo de Diego Simeone sólo ha permitido dos dianas en sus últimos nueve juegos –contra Real Betis y Real Madrid en la Liga española.

Tras perder las finales de 2014 y 2016 ante su rival Real Madrid, Atlético podría sentir que este es finalmente su año con los tricampeones defensores eliminados la semana pasada y la final a ser jugada en su estadio Wanda Metropolitano el 1 de junio.

Simeone no contará con algunos jugadores clave debido a lesiones y suspensiones, incluidos Lucas Hernández, Filipe Luis, Diego Costa y Thomas Partey.

Juventus pudo descansar a sus jugadores estelares, incluido Cristiano Ronaldo, para los partidos del fin de semana debido a su ventaja de 16 puntos en la Serie A.



BARCELONA VS. LYON

Barcelona parece haber encontrado su toque goleador desde que fue limitado a un empate 0-0 en Lyon en la ida. Desde que desperdició varias oportunidades en Francia, Barcelona ha ganado cuatro juegos superando a sus rivales 11-3, incluidas dos victorias sobre Real Madrid.

El entrenador de Lyon, Bruno Genesio, trata de hallar por qué su equipo sigue cometiendo los mismos errores, evidentes otra vez cuando Lyon concedió dos goles en un minuto para empatar 2-2 en Estrasburgo el sábado en la Liga francesa.

No está seguro si es “demasiada confianza o una gran carencia de madurez”.

Cualquiera sea la razón, Lyon probablemente será castigado todavía más si cae en errores contra Barcelona.