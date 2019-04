Sin festejos, América espera a Cruz Azul

Ciudad de México.- Tras conseguir un título del torneo de Copa que se le había negado al América durante 45 años, Miguel Herrera puede presumir que se le considere uno de los mejores entrenadores en la historia de las Águilas. Pero no habrá tiempo de festejos.

El ‘Piojo’ Herrera deberá comenzar a preparar un partido clave en las aspiraciones de refrendar el título de Liga cuando las Águilas enfrenten a Cruz Azul el domingo por la noche, por la fecha 14 del Clausura, en una reedición de la final del torneo anterior.

“Siempre te pone feliz y contento un título porque estas cosas no pasan a cada rato aunque parece que nos estamos acostumbrando a ganar cada tres o cuatro meses”, dijo Herrera, quien apenas en diciembre celebró el cetro 13 de Liga en la historia del club al vencer a Cruz Azul.

Herrera ahora está a un campeonato de igualar a Raúl Cárdenas y al brasileño Jorge Vieira como los técnicos más ganadores en la historia del América.

Entre risas, tras la victoria ante Ciudad Juárez en la final de la Copa MX, Herrera mencionó una conversación con Enrique Bonilla, el presidente de la Liga mexicana.

“Le comentaba a Bonilla que vamos a pelear por ganar, pero la que sigue va a ser en un interescuadra porque, ¿contra quién vamos a jugar si ganamos todo?”, dijo.

Aunque fue bromeando, la declaración del estratega tiene bases. América ya es el equipo más laureado en la Copa con seis títulos, también es el equipo con más campeonatos en la Concacaf con siete y en la liga tiene 13.

Dos de los tres campeonatos de Herrera se los ha ganado a Cruz Azul, al que venció en el Clausura 2013 y en el Apertura 2018.

América ha ejercido una supremacía sobre Cruz Azul y en los últimos años ha tejido una racha de 13 partidos sin derrotas ante los celestes, que no le ganan a su odiado rival desde el 4 de octubre de 2014.

Para las Águilas es vital extender esa hegemonía porque con sus 22 puntos se ubican en el cuarto puesto de una reñida clasificación. Una derrota, combinada con otros resultados, podría mandarlos fuera de la zona de Liguilla cuando quedan sólo cuatro fechas en el calendario.

El escenario es similar para Cruz Azul al tener la misma cosecha de puntos para situarse quinto.

“No voy a entrar en escenarios, ni novelas mexicanas ni nada de eso”, dijo el entrenador de los celestes, Pedro Caixinha sobre volver a enfrentar al América luego de la final.