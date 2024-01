Sin excusas

Ya no hay excusas para no estar en liguilla, sentenció este miércoles el español Óscar Fernández, entrenador de las Bravas de Juárez, además de recordar que él está en esta ciudad para ser campeón con el equipo femenil del FC Juárez en el futbol mexicano.

Por su parte, Balbina Treviño, directora deportiva de las Bravas, señaló que abren con entusiasmo el torneo Clausura 2024, con los ánimos muy arriba porque el equipo viene trabajando muy bien y están ansiosos por comenzar este viernes contra Gallos Blancos Femenil de Querétaro.

De entrada, dijo Fernández, el objetivo inmediato del equipo es sumar de tres en tres, luego de que el torneo pasado fue el primero para él en México y terminó muy tarde con el tema de instalarse aquí, además de que empezaron mal la competencia al sumar apenas un punto en las primeras cuatro jornadas.

“Es evidente, y lo dije en el anterior torneo, que yo vine a este club para ser campeón, y no me escondo de decirlo, el objetivo es el máximo y el máximo es salir campeón, no sé si lo conseguimos en este torneo o el siguiente”, resaltó Fernández, pero también aclaró que no pueden perder de vista que muchas de las jugadoras recién llegadas sumaron muy pocos minutos en los últimos torneos.

A pesar de eso, Fernández dejó en claro a sus jugadores que ya no hay excusas para no ganar cada fin de semana.

“Podemos competir contra cualquiera y si perdemos es porque no hemos estado a la altura del partido, entonces tenemos que salir cada día a ganar contra cualquiera. No hay excusas de que somos peores que el rival, cuando sales a la cancha el dinero ya no vale, sí es evidente que tenemos menos presupuesto que otros equipos, pero cuando sales a la cancha es once contra once y todo lo que viene en consecuencia.”

El técnico europeo agregó que su reto para este Clausura 2024 es muy claro, y es molestar lo máximo posible a los equipos grandes.

“O sea, todo lo que podamos molestar por el tipo de juego que hacemos o por el tipo de contextos que les planteamos, por el tipo de exigencia que mostramos dentro del campo, va a ser un reto personal y un reto profesional que tenemos como equipo. Al final cuando tú, que eres entre comillas un equipo que no tienes esa obligación de ganar, tienes más facilidades en cuanto al tipo de partido que les tienes que plantear.

“Es evidente que estamos para meternos en liguilla, sería un fracaso absoluto si no nos metemos en liguilla y todo lo que no sea conseguir ese objetivo es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo”, concluyó Fernández.