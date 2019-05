Sin Durant

Oakland, California.- Kevin Durant, astro de los Warriors de Golden State, se perderá el tercer y cuarto partido de la final de la Conferencia del Oeste ante los Trail Blazers de Portland, mientras continúa recuperándose de un tirón en la pantorrilla derecha.

Durant fue sometido ayer a nuevos análisis, antes del segundo encuentro de la serie. Las pruebas permitieron determinar que no se encuentra listo para trabajar en la cancha, un paso necesario antes de que pueda volver a la acción.

El Jugador Más Valioso de las últimas dos finales de la NBA será examinado de nuevo en una semana más.

“Ha mostrado buen progreso desde que comenzó su programa de rehabilitación, hace una semana”, destacaron los Warriors. “En este momento, Durant no está listo para avanzar a la etapa de trabajo en la cancha”.

Los 34.2 puntos de Durant por encuentro son el mejor promedio de la postemporada. Pero sufrió el tirón el miércoles pasado, durante el tercer período del quinto juego de las semifinales de conferencia ante los Rockets, y no viajó a Houston para el sexto duelo, en que los Warriors resolvieron la serie.

Luego, se perdió el primer encuentro ante Portland. Y ayer tampoco participó en el segundo.



Reanudan batalla Bucks y Raptors

Al inicio de la temporada, todos sabían que la Conferencia del Este tendría un nuevo rey.

LeBron James salió de Cleveland y llevó su talento a Los Angeles, que no avanzaron siquiera a los playoffs en el Oeste.

Pero incluso ante ese escenario, el astro de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, no estaba seguro de quién tomaría su lugar.

“Yo no sabía si íbamos a estar en la final de la Conferencia del Este o no”, declaró Antetokounmpo. “Yo sólo sabía que él es un jugador de élite ante el que siempre tuvimos problemas al enfrentarlo, con los Cavaliers. Ahora no juega con los Cavaliers, por lo que iba a ser un poco más fácil. No lo vi como una oportunidad. Pero cuando uno mira hacia atrás y observa la manera en que sucedieron las cosas, es definitivamente una oportunidad el no tener a LeBron en el Este”.

Los Bucks están a tres victorias de aprovechar al máximo esa oportunidad y convertirse en el equipo que reemplace a James, quien acumuló ocho temporadas seguidas como representante del Este en la final de la NBA.

El segundo partido de su serie final de la conferencia se disputará hoy por la noche en Milwaukee, donde los Bucks buscarán tomar una ventaja de 2-0 sobre los Raptors de Toronto.

“Estamos felices”, sostuvo Antetokounmpo.