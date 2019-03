Salt Lake City.- Cuando ha sucedido que un décimo sexto sembrado derrota al primero, cualquier cosa puede pasar en el Torneo de la NCAA.

Aunque eso no ocurrió anoche y no contra Gonzaga.

Un año después que los soñadores y los que están a favor de los no favoritos se regocijaron con el primer caso de Virginia, quienes fueron derrotados en la primera ronda, los Bulldogs de Gonzaga acabaron con cualquier idea de una repetición con un triunfo por marcador de 87-49 sobre Fairleigh Dickinson en el Regional Oeste.

Rui Hachimura fue el mejor anotador de los Zags, que tienen un récord de 31-3, al acumular 21 puntos y ocho rebotes, aunque este partido se vio un poco disparejo, al igual que todos los enfrentamientos entre los primeros y décimo sextos sembrados desde 1985, cuando el grupo se expandió a 64 equipos.

Gonzaga aventajaba por 10 puntos después de los primeros 4:12 minutos, por 20 después de los 10:25 y por 53-17 al medio tiempo.

Cuando Gonzaga dominaba el partido, Josh Perkins trató de realizar un pase hacia atrás hacia Killian Tillie, mientras que el entrenador Mark Few, quien se veía aburrido, tenía el rostro cubierto con una mano.



Kentucky 79, Abilene 44

Jacksonville, Fla.- Mientras PJ Washington veía el partido desde la banca, Kentucky, que es el segundo sembrado, consiguió una victoria por marcador de 79-44 sobre Abilene Christian, el equipo recién llegado al Torneo de la NCAA.

Keldon Johnson anotó 25 puntos en un partido muy disparejo que ya estaba concluido al medio tiempo.

Los Wildcats encestaron el 60 por ciento de los tiros en el primer período, y detuvieron a Abilene Christian a tan sólo 5 canastas de 26 desde varios puntos de la cancha, luego se fueron a los vestidores con una ventaja de 39-13.



Murray State 83, Marquette 64

Hartford, Conn.- Ja Morant registró el noveno triple-doble en la historia del Torneo de la NCAA desde 1987, contribuyendo a que Murray State derrotara a Marquette, que es el quinto sembrado, por marcador de 83-64 en la primera ronda del Regional Oeste.

Murray State continuó con su tendencia como doceavo sembrado ganando por lo menos un partido en todos, excepto tres torneos desde el 2001 –incluyendo el del año pasado– aunque éste se vio ni más ni menos como una derrota.



Maryland 79, Belmont 77

Jacksonville, Fla.- Darryl Morsell de Maryland tuvo un crucial desempeño defensivo al entregarle a Belmont una derrota de último segundo en el Torneo de la NCAA, permitiendo que los Terrapins se colaran al Regional Este.

El poderoso equipo de Nashville, Tennessee no pudo vencer a los Terrapins, que son el sexto sembrado y tienen una marca de 23-10 en la Big Ten, a pesar de los 35 puntos que anotó Dylan Windler.



Minnesota 86, Louisville 76

Des Moines, Iowa- Minnesota ganó su primer partido del Torneo de la NCAA en seis años con los 24 puntos de Gale Kalscheur, quien cursa el primer año universitario, para que los Gophers, que son el décimo sembrado, vencieran a Louisville en la primera ronda del Regional Esre.

Fue la primera victoria en el torneo en las seis temporadas que ha pasado Richard Pitino como entrenador de los Gophers y ocurrió en contra de la universidad que despidió a su padre, Rick Pitino, en el 2017.



Auburn 78, New Mexico State 77

Salt Lake City.- Después que un compañero de equipo no pudo encestar una canasta con la que pudieron haber empatado el partido, a Terrell Brown de New Mexico State le cometieron una falta detrás del arco, pero falló dos de tres tiros libres, con lo que los Aggies perdieron ante Auburn, el quinto sembrado, en el Midwest Regional.

Los Aggies, que tienen un récord de 30-5, estaban en desventaja por marcador de 78-76, cuando el guardia A.J. Harris logró evadir al jugador que lo marcaba y se dirigió hacia la canasta para hacer la anotación del empate, pero en lugar de eso, detectó a Brown, a quien le pasó el balón para que anotara la posible canasta ganadora.





Michigan State 76, Bradley 65

Des Moines, Iowa.- Cassius Winston anotó 26 puntos para que Michigan State, que es el segundo sembrado, detuviera a Bradley en el Regional Este.

Xavier Tillman aportó 16 puntos y recuperó 11 tableros para los Spartans, que tienen un récord de 29-6 y que enfrentarán este sábado a su rival de la Big Ten, Minnesota que es el décimo sembrado, y buscarán llegar a los Dulces 16 en cuatro años.



Florida State 76, Vermont 69

Hartford, Conn.- Mfioundu Kabengele aportó 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Florida State detuvo una arremetida de tiros de 3 puntos de Vermont, que es el treceavo sembrado, en la primera ronda del Regional Oeste.

Terance Mann agregó 19 tantos para los Seminoles, que son el cuarto sembrado y tienen un récord de 28-7, quienes empataron con los Catamounts al medio tiempo, aunque después lograron la ventaja.



LSU 79, Yale 74

Jacksonville, Fla.- Skylar Mays encestó cuatro tiros libres en los últimos 15 segundos, logrando que LSU, que ha tenido problemas, superara a Yale, que es el catorceavo sembrado.

Mays anotó 19 puntos pero selló el partido desde la línea de tiros libres, ya que los Tigers, que tienen una marca de 27-6 necesitaron cada uno de sus tiros libres.



Kansas 87, Northeastern 54

Salt Lake City.- Dedric Lawson encestó 25 puntos y recuperó 11 tableros para que Kansas, que es el cuarto sembrado, dominara el partido y derrotara por marcador de 87-54 a Northeastern en el Regional Medio Oeste.

Los Jayhawks, que son el cuarto sembrado y tienen un récord de 26-9, tuvieron una notable ventaja y la utilizaron, superaron en anotaciones a los Huskies por 50-16 desde el área pintada y recuperaron 17 rebotes.