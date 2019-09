Sin decisión

La pelea entre Yair ‘Pantera’ Rodríguez y Jeremy Stephens de anoche en UFC Fight Night México finalizó apenas a los 15 segundos de haber iniciado, cuando el estadounidense fue incapaz de continuar debido a un piquete en su ojo izquierdo.

Durante un intercambio de golpes, Yair abrió un poco su mano izquierda y dio un manotazo involuntario al rostro de Stephens, aparentemente lesionando el ojo izquierdo de su rival.

El réferi decidió dar unos minutos a Stephens para recuperarse, pero luego que el estadounidense se quejó de que no podía ver, y tras platicar con los médicos, el tercero sobre el octágono decidió dar por finalizado el combate con un “no contest”.

De inmediato el público que abarrotó la arena Ciudad de México mostró su descontento con la decisión y luego varios asistentes empezaron a lanzar objetos al octágono. Mientras la esquina de Rodríguez pedía calma a la gente, Stephens salió de la arena escoltado por su esquina y por personal de seguridad de la UFC.

El parralense Yair mostró su frustración con su lenguaje corporal, pero luego de calmarse, accedió a una entrevista dentro de la jaula.

“Esto no es culpa de Jeremy, quizás él no ve en este momento, hay que darle el beneficio de la duda; pido disculpas por esto, porque entrenamos muy duro", dijo.