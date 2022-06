Sin ‘click’

“No vengo a turistear, vengo a trabajar”, declaró Hernán Cristante, nuevo entrenador de los Bravos de Juárez, y al mismo tiempo dijo tener muy claro que a la gente de Juárez le dicen bravos, no al equipo, pero esa bravura la tienen que trasladar a la cancha en cada partido.

En entrevista, el técnico argentino considera, después de hacer un análisis, que los jugadores no han hecho ‘click’ con la identidad del club, y agrega con gusto que no ha recibido críticas de parte de aficionados hacia los jugadores.

“Me parece que a veces nos equivocamos pensando que los técnicos le dan un estilo. Hay técnicos que pueden continuar con un estilo porque pueden manejar ciertas situaciones. Pero me parece que Bravos de lo que ha adolecido, de lo que uno estudia, ve, trata de hacer un análisis, no de este último torneo sino de los últimos dos años, es que me parece que los jugadores no han hecho ‘click’ con la identidad del club”.

Cristante cree que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso y eso es algo que permea de arriba hacia abajo.

“Hay algo que me queda muy claro, a la gente de Juárez le dicen bravos, no es al equipo, y lo he entendido así y lo he interpretado. Nosotros tenemos que trasladar eso a la cancha, más allá de cómo pueda jugar el equipo. Normalmente para mí los equipos que son protagonistas tienen que jugar bien, cuando vos jugás bien, en las dos fases que te presenta el juego, estás más cerca de ganar”.

El exportero del Toluca agrega que por eso el equipo juarense tiene que ser agresivo, un equipo que salga a la cancha a ganar y no a ver qué rescata del partido.

“A mí particularmente me gustan los equipos que sean protagonistas, eso sí lo puedo decir, eso sí lo puedo recalcar, porque me gusta que el equipo tenga una idea de juego, más allá de las capacidades o condiciones que te presente el grupo”.

Cuestionado sobre su nuevo hogar, Cristante responde que hablar de Ciudad Juárez siempre se torna conflictivo para mucha gente.

“Pero me encontré con gente sumamente agradable, ninguno de los que me han saludado en la calle, en el hotel, en lo poquito que me he movido, me han dicho ‘son todos un desastre’, ‘échenlos a todos’, al contrario, se han expresado de una forma muy agradable”.

Por eso Cristante palpa entre quienes ha conocido, que la afición tiene la sensación de que las cosas van a cambiar.

“No he recibido ninguna crítica de lo que pasó, y es algo que me llamó la atención. Venía con una señora y me dice ‘¿vive en Juárez?’, le digo no, pero me voy a acomodar; me dijo ‘se va a enamorar de la ciudad’, así me dijo y sí lo creo. Se ve una ciudad extensa, a lo mejor para mucha gente no tan agradable porque estás en medio del desierto, no tenés nada cerquita, no estás en el centro del país.

“Pero la realidad de uno, no vengo a turistear, vengo a trabajar, si empiezo a buscar mi comodidad en la ciudad empiezo a tener excusas, yo tengo que ser el primer bravo del grupo. Sí, porque si no, no nos vamos a convertir en ese equipo. Hoy para mí es la mejor ciudad, vengo a trabajar acá y eso es una bendición y tengo que atenderlo como tal”.

Conózcalo

Nombre: Rolando Hernán Cristante Mandarino

Cargo: Director técnico

Fecha de nac.: 16 de septiembre de 1969

Lugar de nac.: Buenos Aires, Argentina

Edad: 52 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 92 kg