Sin cárcel a quien ondee banderas LGBT+ en Qatar

Qatar.- Ni siete años de cárcel ni mucho menos once a quien ondee banderas de la comunidad LGBT+ durante la Copa del Mundo de Qatar.

La legislación qataría no contempla dichas medidas punitivas, confirmó a Cancha un portavoz de la Embajada de Qatar en México.

"Si bien la ley está basada en el Islam y por ello tiene sus fundamentos religiosos, no hay algún artículo que contemple dichas medidas por ondear una bandera con los colores del arcoíris. Es como si en México a alguien se le ocurre decir que no se permitirá usar coches rojos, pero si no hay ley que lo sustente no pueden aplicar ninguna medida, mucho menos la aprehensión", comentó.

Medios europeos atribuyeron unas declaraciones a Nasser-Al Khater, portavoz del Mundial, en las que supuestamente hablaba del arresto a quien luciera banderas de la comunidad LGBT+. No obstante, dicho personaje jamás emitió ese mensaje que, además, se viralizó.

En caso de que las declaraciones sí correspondieran a Nasser-Al Khater, tampoco tendrían sentido porque no hay ley que las respalde.

Apenas hace una semana se generó otra gran polémica por la supuesta prohibición de las relaciones extramaritales, ya que serían encarcelados quienes incurrieran en ello.

En realidad, los qataríes no pedirán actas de matrimonio a lo visitantes ni invadirán la intimidad. ¿Cómo puede aplicar esta pena, entonces? Se necesitaría que uno de los dos involucrados en relaciones sexuales acuda a la policía para denunciar algún comportamiento inapropiado de la otra persona.

En este caso sí existe la pena porque como la legislación qatarí está basada en una religión, sea el Islam o cualquier otra, coinciden en la prohibición de relaciones extramaritales.