Sin acción Bravos en Tri Sub-20 y Sub-18

La Selección Mexicana Sub 20, donde juegan los jugadores de Bravos, Denzell García y Sebastián Pérez Bouquet, empató ayer con Boca Juniors a un gol en tierras argentinas, mientras que el combinado nacional Sub 18, donde juega el paseño y elemento de Bravos, Ian Orzoco, goleó 4-0 a Emiratos Árabes Unidos también este miércoles. En las alineaciones titulares de los dos juegos no estuvieron ninguno de los tres.

Con el partido ante Boca Junios, el Tri Sub 20 empezó su gira por Sudamérica. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento de Boca Juniors que se ubica en Buenos Aires, Argentina.

El gol de la escuadra mexicana fue obra de Leonardo Flores y cayó al minuto 47.

México, dirigido por el entrenador Carlos Cariño, volverá a la acción hoy mismo cuando se mida a Argentinos Junior a partir de las 10:00 de la mañana tiempo de Argentina, 7:00 am tiempo de Juárez, en el Centro de Entrenamiento y Formación del Fútbol Amateur de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

Por otra parte, la Selección Nacional Sub 18, dirigida por Alex Diego, sostuvo ayer su primer partido de la gira que realiza por Eslovenia y lo hizo con el pie derecho al golear 4-0 a Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Kranjska Gora.

Los goles del equipo mexicano fueron anotados por Ariel Castro al 23’, Mauricio Medrano al 27’, Ángel Chávez al 85’ y Everardo López al 87’.

Este sábado, el Tri Sub 18 se enfrentará a Eslovenia en su segundo partido amistoso de esta gira. El juego dará inicio a las 9:00 de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, 5:00 pm tiempo de aquel país.