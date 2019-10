Simeone: hay una competencia muy alta

Madrid, España.- Héctor Herrera tiene mucha competencia en el mediocampo del Atlético de Madrid, así lo confirmó su técnico, Diego Simeone.

El contención mexicano no ha tenido el arranque más participativo con los Colchoneros esta temporada, en la que suma 60 minutos en LaLiga y 14 en Champions League pero con un gol.

El cuadro rojiblanco se mide hoy ante el Lokomotiv de Moscú, ante el cual el ‘Cholo’ dio su opinión al considerar la dupla Thomas Lemar y Herrera.

“Es una de las posibilidades de las que tenemos. Cualquiera de mitad de campo como Thomas, Herrera, Llorente, Saúl y Koke pueden jugar y hay muchos opciones. Quizás la que menos veo es Herrera y Koke, aunque eso no quiere decir que no la vaya a usar.

“Hay una competencia muy alta, Thomas está creciendo, Saúl y Koke tienen muchos conocimientos, Marcos está trabajando enormemente sin tener lo que le correspondería y ni hablemos de Herrera, pero sólo pueden entrar once”, comentó Simeone en conferencia.