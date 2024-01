Siguen deportes acuáticos padeciendo a Conade

Ciudad de México.- Los deportes acuáticos seguirán batallando con Conade en 2024, porque la creación de una nueva federación nacional sigue entrampada, pero no es la única disciplina que encara un año complicado como consecuencia de irregularidades normativas en el País y a nivel internacional.

Ciclistas, arqueros y esgrimistas son otros seleccionados nacionales que carecen de una cabeza formal luego de que sus respectivas federaciones internacionales suspendieran o desconocieran a los federativos locales por procesos electorales enrarecidos y otras razones.

Una federación nacional debe ser reconocida si cuenta con el aval de su internacional y del

Comité Olímpico Mexicano (COM), como lo estipula la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Sin embargo, la Conade no lo hace en el caso del organismo que actualmente está a cargo de las disciplinas acuáticas (natación, clavados, natación artística y polo acuático) ya que su titular, Ana Guevara, insiste en que el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación -que instauró World Aquatics desde hace más de un año, precisamente para crear una nueva-, es ilegal.

Basándose en ese argumento, Guevara no canaliza recursos a clavadistas, nadadores, ondinas y waterpolistas, aunque sí lo hace de manera directa con ciclistas, arqueros, esgrimistas y hasta exponentes de atletismo, acción que raya en lo contradictorio.

En dos años y medio, con Guevara al frente de la Conade, se presentaron los problemas en natación, ciclismo y tiro con arco.

Conade tampoco reconoce la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que no tiene aval desde 2015, pero World Athletics, organismo rector en el orbe, la reconoce e incluso ha advertido a las autoridades deportivas mexicanas de no interferir para no caer en injerencia gubernamental.

'Ovejas negras'

Las federaciones nacionales que tienen problemas con sus organismo rectores mundiales:

Natación

Existe un Comité de Estabilización, instalado por la federación internacional tras el desconocimiento de Kiril Todorov como titular de la FMN, el cual es reconocido por el COM, pero no por la Conade.

Tiro con arco

Hay una Comisión de reestructuración luego de que Santiago Avitia fuera desconocido como presidente de la FMTA, en diciembre de 2022. COM y Conade avalan a esa Comisión.

Esgrima

La Federación Internacional desconoció a Sergio Castro como cabeza de la mexicana. El COM no está de acuerdo con esa decisión; la Conade no reconoce a la FME.

Ciclismo

Por irregularidades administrativas y estatutarias, la UCI suspendió a la federación mexicana en septiembre de 2021. En mayo de 2023, la UCI denunció intromisión de Conade en la creación de una nueva federación nacional.