Sigue novato Hodges como titular con Acereros

Pittsburgh.- Devlin Hodges seguirá como mariscal titular de los Acereros de Pittsburgh.

El entrenador Mike Tomlin confirmó ayer que ‘Duck’ Hodges será titular por segundo juego consecutivo el domingo, cuando los Acereros (7-5) visiten a los Cardenales de Arizona (3-8-1).

Tomlin anunció que Hodges saldría como titular en lugar de Mason Rudolph antes del partido de la semana pasada ante Cleveland pero no se comprometió más allá del juego ante los Cafés.

Respondió completando 14 de 21 pases para 212 yardas, un touchdown y una intercepción en el triunfo 20-13 y que mantuvo a Pittsburgh en la pelea por un lugar en la postemporada, con un mes por jugar.

Hodges, de 23 años, es el primer novato que firmó fuera del Draft en ganar sus dos primeros juegos como titular desde que Ed Ruppert lo hizo como reemplazo de los Pieles Rojas de Washington en 1987 durante una huelga de jugadores.

Pittsburgh tiene marca de 3-1 en partidos en los que Hodges ha jugado. Lideró el triunfo de los Acereros 24-17 de visita ante los Cargadores de Los Angeles el 13 de octubre, cuando reemplazó al lesionado Rudolph. Entró de cambio en la segunda mitad del juego ante los Bengalíes de Cincinnati el 24 de noviembre y conectó un pase largo de anotación con James Washington que impulsó la remontada de los Acereros.

“Ha tenido buenas actuaciones en situaciones hostiles, pero el tamaño de la muestra no es muy grande”, comentó Tomlin.

Hay una posibilidad –aunque mínima– de que la ofensiva de Pittsburgh, que ha estado plagada de lesiones, reciba ayuda. Tomlin no descartó que el corredor James Conner y el receptor JuJu Smith-Schuster estén ante los Cardenales. Conner no ha jugado desde que se agravó su lesión en el hombro, en la derrota del 14 de noviembre ante Cleveland. Smith-Schuster abandonó el juego con una lesión de rodilla y una conmoción.

Los Acereros contarán con el center Maurkice Pouncey, quien cumplió dos juegos de suspensión por patear y golpear al defensive end de Cleveland Myles Garrett en respuesta al golpe que le dio Garrett a Rudolph con su casco en la gresca del mes pasado.