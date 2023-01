Sigue la cosecha

Medalla de plata en singles y de oro en dobles para Eder, así como metal dorado para Luis Fernando en dobles, fue la conquista que los hermanos juarenses Rentería Perea lograron en el Campeonato Mundial de Raquetbol que se llevó a cabo a principios de diciembre en Guatemala.

Eder, de 16 años de edad, compitió en la categoría Sub-16, mientras que el mayor de los dos, Luis, lo hizo en la categoría 18 y mayores.

“En este Campeonato Mundial me fue no como yo quería, pero me sentí muy satisfecho con los resultados que traje, la medalla de plata en singles, donde perdí con mi compañero de dobles, Jorge Gutiérrez, de Chihuahua. Fue un juego muy duro, física y mentalmente me cansé demasiado. Ya en el dobles nos trajimos la medalla de oro contra Bolivia. Me sentí muy muy bien”, compartió Eder, de 1.79 metros de estatura.

Durante una semana de competencia, Eder jugó dos partidos de singles en los primeros tres días y en el rol normal alrededor de cuatro, incluido el partido por el campeonato. En dobles, jugó cinco encuentros.

En la final individual, Eder y Jorge tuvieron que recurrir al máximo de cinco sets para definir al campeón.

“Sí, el cansancio fue de los cinco sets a los que nos fuimos, que es el máximo, en la muerte súbita quedamos 11-9, me quedé un poco cerca del campeonato, pero pues así pasa”, agregó el menor de los Rentería Perea.

–¿Cómo fue para ti el 2022?

“Para mí estuvo muy bien, pero un poco insatisfecho por algunos resultados que obtuve, pero eso me enseña las cosas que debo de mejorar en todo el aspecto de este deporte”.

–¿Cómo visualizas el 2023?

“Este año está muy bueno porque tenemos el Estatal en Chihuahua, tenemos el Campeonato Nacional aquí en Juárez, el clasificatorio Panamericano de Chile, entonces ya vamos a empezar a darle con todo para lograr ese objetivo de ir a Chile”.

Luis Alberto logró la medalla de oro en dobles al lado de Sebastián Hernández, de la ciudad de Chihuahua.

“Ya al momento de jugar la final batallé, más que nada al cerrar y la verdad mi compañero jugó excelente y aportó mucho a la hora de cerrar el juego”, señaló Luis, quien prefiere jugar dobles porque siente que se le da más.

Este torneo en particular para el mayor de los Rentería Perea fue desafiante porque enfrentó a jugadores un año más grandes que él, además de que la mayoría ya juegan en la categoría Open.

–¿Cómo calificas el 2022?

“Diría que fue un año bueno, más que nada me costó más trabajo traer las medallas de oro, pero los torneos a los que fui saqué medalla en la mayoría”.

–¿Y qué esperas del 2023?

“El torneo importante que se viene es el Nacional aquí en febrero para calificar a los Juegos Panamericanos y la Olimpiada Estatal que da el pase a los Juegos Nacionales”.

Finalmente, Luis Fernando y Eder agradecen el apoyo que siempre reciben de parte de sus papás, así como de sus entrenadores y patrocinadores como Reremasa, Deportivo Xtreme, 360 Fit Center y el Deportivo San Ángel.

Conózcalos

Nombre: Luis Alberto Rentería Perea

Fecha de nac.: 4 de septiembre de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 60 kg

Nombre: Eder Gael Rentería Perea

Fecha de nac.: 24 de abril de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 70 kg