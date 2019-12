Sigue Corona en planes, Jurado no

Ciudad de México.- Jesús Corona sigue en planes de Cruz Azul pero todavía no le renuevan contrato.

Guillermo Álvarez, presidente de La Máquina, pidió calma a los seguidores del guardameta mexicano.

“Los seguidores de Chuy Corona y los de Cruz Azul de corazón pueden estar tranquilos, porque Chuy Corona está en los planes de nuestro club, así que si lo andan inquietando por ahí que se queden con las ganas porque Corona se queda con nosotros”, explicó Álvarez ayer en La Noria.

“Todos deseamos que algunos jugadores que hacen historia o que está en un número importante de torneos como él tuvieran un homenaje, lamentablemente ahora con los torneos cortos es imposible hacer ese tipo de cosas”.

Billy estuvo acompañado de los vicepresidentes Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, además del técnico Robert Dante Siboldi.

El mandamás cementero dejó claro que Sebastián Jurado no está en la mira del club.

“En el caso de Sebastián Jurado no es ahorita una posibilidad toda vez que se desconocen las circunstancias en las cuales tiene un contrato con su anterior”, apuntó.

“Así que está pasando por una situación complicada y difícil, con la Federación Mexicana de Futbol, entonces los jugadores están en una situación distinta contractual. Así que esto no está contemplado para nosotros”.





Le gustaría a Siboldi tener ya refuerzos

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, reconoció que le gustaría tener ya disponibles sus refuerzos pero muchos factores le impiden ya trabajar así en la pretemporada hacia el Clausura 2020.

“No es de gusto, sin duda que nos gustarían que estuvieran desde un inicio pero estamos en una etapa donde no se puede tenerlos, inclusive el torneo no ha terminado”, explicó Siboldi ayer en La Noria.

“Puede haber opciones de jugadores que están en actividad, entonces lo que conviene ahora es hacer un análisis muy detallado, saber quiénes van a dejar un lugar y se van a ir; ahorita no voy a dar nombres, ni posiciones, ni por zona, no creo sea conveniente”.

Los celestes viajarán mañana a Barra de Navidad para continuar con su pretemporada y sostendrán 5 amistosos.

Pero Siboldi comentó que todavía no platica con sus jugadores si cuenta con ellos para el torneo venidero.

“Hay que avisarles, hablar con los jugadores que están, primero, para decirles qué es lo que sigue con ellos, para ver que sigue”, apuntó.