Monterrey— Lewis Hamilton mostró su preocupación por la situación actual del planeta y por la forma en cómo el humano está agotando en exceso sus recursos naturales.

“Estoy triste ahora mismo por cómo está el el planeta. La extinción de nuestra raza se vuelve cada vez más probable mientras usamos en exceso nuestros recursos”, posteó en su cuenta de Instagram.

Otro de sus mensajes abrió también una interrogante que a muchos pone a pensar que su retiro de la F1 se aproxima.

“Siento ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. Por qué implicarse cuando el mundo es un desastre así y parece que a la gente no le importa.

“Me ha llevado 32 años entender el impacto que tengo en el mundo y darme cuenta de lo que puedo hacer a diario para hacerlo mejor. Quiero que mi vida signifique algo y sinceramente, hasta ahora mi vida no ha tenido significado, ser parte de un problema no es significativo. Ser parte de la solución, sí, y me esfuerzo para hacerlo mejor”, agregó.

El actual líder de la F1 lanzó una petición a sus fans: “dejen de comer carne para que los espacios utilizados en zonas rurales para la ganadería sean reforestados y así combatir el calentamiento global”.