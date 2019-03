Siente la camiseta

Con el objetivo de representar a México de la mejor manera posible en el Campeonato Centroamericano de Basquetbol Sub-16, el basquetbolista juarense Juan Pablo Camargo viajó hoy a Guatemala junto con la Selección Mexicana de la categoría, luego de permanecer concentrado desde el sábado 16 del mes en curso, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas.

Su altura, agilidad y juego defensivo, al igual que su buena penetración en la canasta, son las virtudes que posee Juan Pablo, quien practica este deporte desde los 4 años, las cuales, lo han llevado a portar la playera verde en el plano internacional.

“Me siento muy emocionado por saber que puedo representar a mi país y orgulloso de todo el esfuerzo que he dedicado, tanto yo, como mi familia y todos los que me apoyan”, declaró el joven basquetbolista desde su concentración en Tapachula, horas antes de viajar a Guatemala.

El equipo mexicano dirigido por Enrique Zúñiga, tuvo tres partidos de preparación en Chiapas, dos en Tuxtla Gutiérrez y uno en Tapachula, contra selecciones locales de distinta categoría.

“Lo que esperamos de este campeonato es tener un lugar para el Centrosbasket Sub-17, que es el torneo que sigue”, dijo el seleccionado nacional, quien también juega para el equipo Nativos de Ciudad Juárez.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) le otorgó a la ciudad de Guatemala la sede del Campeonato Centroamericano Sub-16 en ambas ramas, varonil y femenil, y se disputará del 25 al 29 del presente mes.

Las selecciones que participarán son Costa Rica, El Salvador, Belice, Honduras, México y la anfitriona, Guatemala, los dos mejores equipos lograrán calificar al Centrosbasket Sub-17, torneo que disputan las mejores selecciones del Caribe y Centroamérica (incluido México).

“Es muy diferente (jugar contra otros países), tanto el contacto físico como la velocidad en la que se juega. Yo creo que hay buen nivel en Centroamérica y nosotros le tenemos que dar con todo contra quién nos toque”, mencionó Camargo Téllez respecto a las selecciones rivales.

Para la familia de Juan Pablo, el basquetbol es una tradición y una pasión, pues comenzó a interesarse en él debido a que su madre, su hermana y algunos primos también lo practicaban y lo practican. El deportista de 16 años ve a la vez como un reto el 'deporte ráfaga'.

Aseguró que aún no ha decidido si intentará llegar a un nivel profesional en el futuro, ya que desea enfocarse en sus estudios y utilizar su habilidad en la disciplina para ingresar a una escuela universitaria de prestigio y mencionó que su sueño es representar a México en una Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA.

La participación de la Selección Mexicana Sub-16 en el Campeonato Centroamericano iniciará mañana contra Costa Rica, el martes 26 jugará frente a Honduras, el miércoles 27 enfrentará a Panamá, el jueves 28 a El Salvador y, por último, a Guatemala, el viernes 29.