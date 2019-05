Si fuera por mí estaría jugando para el Guadalajara: Salcedo

Guadalajara, Jalisco— Quizá por su raíz tapatía o por ser el equipo en el que debutó en México, pero Carlos Salcedo reconoció que al volver a México tras su aventura por el futbol de Europa, pensó primero en el Guadalajara, antes de aceptar la propuesta de los Tigres, su actual equipo.

“Bueno, siempre ese fue mi deseo (el volver a Chivas), al final creo que te lo describo con eso”, reconoció el zaguero felino.

“Mi deseo puede ser una cosa y mi deseo no depende de mí mismo, porque si hubiera sido por mi la decisión obviamente yo estaría jugando para el Guadalajara”.

Salcedo recordó que la directiva de Chivas sólo lo buscaba a préstamo hace seis meses, algo que el Eintracht de Frankfurt no aceptó, mientras que Ricardo Ferretti lo convenció con varias llamadas directas de optar mejor ir a Monterrey con los universitarios.

“No se puede porque hay 20 factores alrededor, desde que la directiva pudiera llegar a un acuerdo en el equipo en el que en ese momento estaba en Frankfurt, y al final la verdad es que estoy agradecido porque hablé bastante con ‘Tuca’ (Ferretti), me insistió lo mucho que me quería que viniera a Tigres, Miguel Ángel Garza también me hablaba dos veces al día por un periodo de 15 días con él, entonces todas esas cosas que te hacen sentir querido como jugador. Hicieron todo lo posible por hacerse de mis servicios”, relató el defensa.

“Si bien había hablado con (José Luis) Higuera y con Mariano Varela, pero ellos desafortunadamente no sé si en ese momento el Guadalajara no vivía una buena etapa, porque obviamente tenían que comprarme y ellos sólo buscaban un préstamo en el cual mi equipo se negó a aceptar. Así fue como pasó todo”.

Salcedo firmó un contrato por 4 años con los Tigres, su actual equipo, pero no descartó volver en el futuro a vestir de rojiblanco.