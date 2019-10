Sexta final en fila para Medvedev

Shangái.- Daniil Medvedev exhibió su temple ayer en el Masters de Shangái para alcanzar una sexta final consecutiva y la novena del año.

Con la confianza a tope, el ruso doblegó 7-6 (5), 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas. El tercer cabeza de serie del torneo de la serie Masters 100 se consolidó como líder de victorias de la gira de la ATP esta temporada –un total de 58, 43 en sets corridos. Medveded no ha cedido un solo set esta semana.

Con el saque y al frente 5-4 en el segundo set, Medvedev cometió cuatro errores y perdió el servicio. Pero devolvió gentilezas de inmediatos ante el sexto preclasificado y liquidó el duelo con un saque y volea.

El alemán Alexander Zverev se interpone como el último obstáculo de Medvedev en su empeño por conquistar el séptimo de su carrera y el tercero este año.

Zverev, quinto cabeza de serie, frenó la marcha del italiano Matteo Berrettini (11mo preclasificado), al imponerse por 6-3, 6-4, sentenciando la victoria con su 11mo ace.

“Fue un partido muy diferente al que jugué contra Roger (Federer ayer)”, dijo Zverev. “Saco muchas notas positivas con miras a la final mañana”.

Medvedev salió derrotado ante Zverev en todas las cuatro ocasiones previas que se midieron, aunque no se han enfrentado este año.

“Es un jugador diferente este año”, señaló Zverev. “Ha sido el mejor jugador del mundo en los últimos meses. No hay duda que está jugando con el mejor tenis de su vida”.

La nueva generación se apoderó de las semifinales. Medvedev y Berrettini tienen 23 años, Tsitsipas 21 y Zverev 22.