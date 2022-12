'Sería increíble que Messi ganara pero no lo hará', dice Dembélé

Next

Next

Doha.- Ousmane Dembélé, volante de la Selección de Francia, reconoció que sería bueno para Lionel Messi ganar el título en Qatar 2022 pero los galos quieren repetir como monarcas en un Mundial.





"Tuve un gran tiempo con (Lionel) Messi en el Barcelona, estoy muy contento de haber jugado con él 4 años, él apoya a los jugadores jóvenes. Realmente estoy disfrutando este momento" explicó el futbolista galo este viernes en conferencia en el Estadio Al Sadd, en donde entrena el conjunto francés.





"Estamos peleando por nuestro país, por nuestro equipo, por toda la gente de Francia, sería increíble para Lionel que ganara pero lo vamos a ganar".





Dembélé negó que la Albiceleste vaya a salir a pegar fuerte en la Final, este domingo en el Estadio Lusail.





"No, no es una cuestión de maldad. Simplemente en el terreno de juego se tiene que ser agresivo, esperamos sea un gran partido, es una gran Final y queremos un buen resultado", apuntó.





El volante de Les Bleus dejó claro que no inquietan los malestares que han sufrido algunos jugadores como Adrien Rabiot y Dayot Upamecano de cara a la Final de Qatar 2022.





"No, no tenemos miedo del supuesto virus. Los jugadores tenían dolor de cabeza y dolor de estómago pero tomaron un té de jengibre y se sintieron mejor. No estamos preocupados por eso. Espero que todos estemos bien", agregó.