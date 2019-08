Serena-Sharapova en primera ronda del US Open

Nueva York.- Serena Williams y Maria Sharapova finalmente se medirán en el Abierto de Estados Unidos, y lo harán en su mismísimo primer partido.

Un esperado duelo Roger Federer-Rafael Nadal solamente podría producirse en la final.

Las previas campeonas del Abierto de Estados Unidos –y dos de las grandes luminarias del tenis femenino– se toparán en un duelo de campanillas en la primera ronda al confeccionarse ayer los cuadros del último Grand Slam de la temporada.

Williams y Sharapova se han enfrentado en las finales de las otras tres grandes citas y en los Juegos Olímpicos de 2012, pero nunca en el US Open. Williams domina 19-2 en el historial, pero ese desigual balance no restará en lo absoluto el interés por el que será el duelo más atractivo de la primera ronda en Flushing Meadows, que arrancará el lunes.

Williams pondrá en marcha otro intento por igualar el récord de 24 títulos de individuales en los torneos de Grand Slam. Sharapova ya no es la jugadora que ganó el campeonato del US Open en 2006 –o la que venció a Williams dos años antes en la final de Wimbledon– pero se mantiene como una de las jugadoras más populares en Nueva York.

La rusa recibió una invitación del torneo hace dos años tras regresar de una suspensión por dopaje y eliminó sorpresivamente a la segunda cabeza de serie, Simona Halep. La organización del US Open mantuvo a Sharapova en la cancha principal en sus siguientes partidos, lo que generó quejas de varias jugadoras que sintieron que una jugadora sin preclasificación no merecía tal posición.

Eso no debería ser un problema esta vez, pues el duelo Williams-Sharapova es demasiado prominente para cualquier otra cancha.

Ambas no han jugado entre sí desde el Abierto de Australia de 2016. Iban a enfrentarse el año pasado en la cuarta ronda en Roland Garros en el que iba a ser el primer grande de Williams tras regresar al tenis luego del nacimiento de su hija, pero la estadounidense se tuvo que retirar por una lesión muscular.

El sorteo del cuadro masculino depositó a Federer, tercer cabeza de serie, en la parte alta de la llave, con lo que podría cruzarse con el campeón defensor y número uno mundial Novak Djokovic en las semifinales. Se midieron el mes pasado en la final de Wimbledon, donde Djokovic se impuso en un desempate en el quinto set.

Federer y Nadal, segundo preclasificado, nunca se han enfrentado en Nueva York y la única manera que ello se concrete este año sería si ambos alcanzan la final.

Djokovic pudiera tener que vencerlos a ambos para repetir como campeón del US Open –y pudiera enfrentar un duro obstáculo para llegar allí, con un duelo de cuartos de final potencial contra Daniil Medvedev. El ruso eliminó a Djokovic en semis en Cincinnati en camino al título en su tercera final consecutiva.