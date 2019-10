‘Será un desafío definitivo’: Dimel

Luego de cumplir su segunda semana de descanso en la temporada, el equipo de futbol americano de UTEP enfrentará el próximo sábado a las Panteras de Florida International (FIU), en lo que será el juego dos de conferencia para los Mineros.

Dana Dimel, entrenador en jefe de los picapiedra, dijo ayer que FIU es un equipo que tiene mucha velocidad tanto en el ataque como en la defensa. Lo considera un equipo atlético, que el año pasado tuvo una buena temporada, pero que este año ha tenido algunas dificultades desde el inicio.

“Su mariscal de campo tiene mucha experiencia y un brazo muy fuerte. Tienen muy buen talento en tres posiciones de corredor. Los tres tipos son muy buenos jugadores para ellos”, agregó Dimel. “Creo que hacen un buen trabajo usando su talento en la ofensiva. Son un equipo de futbol defensivo muy sólido que se alinea y juega rápido, agresivo y hace algunas cosas buenas en defensa. Será un desafío definitivo para nosotros”, dijo.

En lo que va de la temporada, Dimel ha alternado a Kai Locksley y Bradon Jones en la posición de mariscal de campo, y para el partido de este sábado todavía no tiene definido cuál de los dos será el titular.

Dimel comentó que durante los primeros tres días de la semana pasada Locksley se ausentó de los entrenamientos por gripa y apenas el jueves regresó a las prácticas.

“En este momento, no podría responder quién va a comenzar el juego. Me gustan estos dos tipos que compiten entre sí para ver quién va a iniciar. Necesitamos mejorar nuestro juego en esa posición y la única forma de mejorar es la competencia”, declaró el entrenador de segundo año de UTEP.

La competencia, considera Dimel, los ayudará a mejorar, pues los dos mariscales necesitan elevar su juego, ya que hay cosas que ambos pueden hacer mucho mejor y el entrenador cree que lo harán.

“Creo que hay un margen definitivo para mejorar de ellos, y nuevamente, nuestra temporada estará marcada por la mejora que esos chicos también pueden hacer”, finalizó.