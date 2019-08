Será protagonista

Ciudad de México—Abraham Ancer ya se sacudió los nervios y ahora quiere ser protagonista en la pretemporada.

El segundo lugar que obtuvo en The Northern Trust, evento inaugural de los Playoffs de la FedEx Cup, llenó de confianza al golfista mexicano, quien ayer cerró su preparación para encarar el BMW Championship.

"Estoy muy orgulloso de lo que hice la semana pasada. Me siento muy motivado y preparado para lo que viene. Definitivamente llegar de esta manera al torneo cambia todo. Sé que la gente me va a poner atención y a mí no me queda más que agarrar mis bastones y hacerlo todo de nuevo. Definitivamente los sueños se hacen obviamente cada vez más grandes y mi meta ahora es terminar lo más arriba en la FedEx Cup", confesó Ancer.

Aunque logró un ascenso al octavo puesto del ranking de la FedEx Cup, con lo cual aseguró su sitio hasta el Tour Championship, el golfista de 28 años se enfoca en lo que enfrentará a partir de hoy en el Medinah Golf Course en Illinois.

"Creo que mi temporada ha sido muy sólida y eso alimenta mi confianza. Va a ser muy tomarlo con mucha paciencia", reconoció.

Al BMW Championship clasifican los primeros 70 jugadores del ranking de la FedEx Cup, y al finalizar únicamente 30 disputarán el Tour Championship, torneo donde se definirá al campeón de la temporada y ganador de la bolsa de 15 millones de dólares.