Será Óscar Jiménez portero titular del América

Ciudad de México.- El entrenador del América, Fernando Ortiz, declaró que Óscar Jiménez será el portero titular ya que confía en él.

"El arquero va a ser Óscar porque confío en él, estoy convencido de su capacidad, por eso va a ser el titular ante Querétaro. Desde cuando estaba Memo él siempre entrenó como un profesional y yo sabía que podía ser el portero titular del América", dijo en conferencia de prensa.

Jiménez obtiene así su gran oportunidad luego de estar cinco años en el club, donde ha sido el suplente primero de Agustín Marchesín y luego de Guillermo Ochoa, ambos ahora en Europa.

El "Tano" agregó que está contento con el plantel de cara al Clausura 2023, aunque hay tiempo para perfeccionarlo.

"Estoy satisfecho con el plantel, pero aún hay tiempo para que vengan más refuerzos, la directiva sabe lo que pienso de ello y seguro que en estos días tendremos noticias para contar con la gente que yo quiero", declaró.

Manifestó también que Bruno Valdez, quien se reporta saldrá del equipo, está dentro de la historia del América, algo difícil de lograr.

Sobre el torneo que viene, manifestó que no siente la presión por ser campeón.

"No me pongo presión para ser campeón. Yo soy feliz viniendo acá, soy realista y sé lo que es la institución y la exigencia que hay por ganar el título, pero no me pongo presión.

"El objetivo es ser campeón, no perdemos eso de vista, pero antes debemos pensar en salir victoriosos ante el Querétaro el sábado para poder fijarnos en lo demás", indicó.

El América inicia su andar en el Clausura 2023 el sábado cuando reciba en el Estadio Azteca al Querétaro.