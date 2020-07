Será octagonal

Cortesía FMF

Ciudad de México– La Concacaf le dio la bienvenida al nuevo octagonal de clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La pandemia obligó a cambiar el formato originalmente establecido, el del hexagonal, así que el organismo rector empleó un nuevo sistema en el que, de entrada, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras ya están clasificados a la fase final, que comenzará en junio 2021.

No obstante, la eliminatoria comenzará desde este mismo año.

Todas las Asociaciones miembro de Concacaf podrán pelear por un sitio al octagonal, que otorga 3 boletos y medio (por el repechaje) al Mundial de Qatar.

De los puestos 6 al 35 en el actual ranking de la FIFA (julio 2020) se medirán entre ellos. Por medio de un sorteo se acomodarán cinco equipos en seis grupos, y los cabezas de serie ya están definidos de acuerdo con el ranking FIFA: El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, y Trinidad y Tobago.

“En esta primera ronda, cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos: dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020”, informó Concacaf.

Los ganadores de Grupo se enfrentarán entre sí de la siguiente manera: Ganador Grupo A vs. Grupo F; Grupo B vs. E, y Grupo C vs. D, en partidos de ida y vuelta.

Los tres ganadores tendrán así su boleto al octagonal rumbo a Qatar 2022, que se celebrará en las fechas FIFA de junio, septiembre, octubre, noviembre de 2021, así como en enero y marzo de 2022.

Los juegos serán a visita recíproca. Los mejores tres clasificados irán al Mundial y el cuarto disputará el repechaje intercontinental.

Regresará en marzo la Liga de Naciones

La Selección Mexicana peleará por el título de la Liga de Naciones de Concacaf en marzo de 2021.

La pandemia por Covid-19 obligó al aplazamiento de los partidos que estaban programados para junio de 2020.

Ahora, se respetarán los cruces, pero se jugarán en marzo.

Eso implica, de entrada, un problema en selecciones nacionales, ya que el Preolímpico debía jugarse en marzo (a la espera de que Concacaf lo oficialice) y chocarán estas dos competencias.

El técnico del Tri mayor, Gerardo Martino, había utilizado a jugadores de categoría Sub-23, pero que tienen enfrente un compromiso aún más importante, bajo la dirección de Jaime Lozano.

Todos los partidos de la Liga de Naciones se celebrarán en la fecha FIFA de marzo de 2021, que son las semifinales, el juego por el tercer lugar y la final.

Concacaf también anunció que la siguiente Liga de Naciones comenzará en junio de 2022 y concluirá en marzo de 2023.