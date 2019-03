Será Estrada abridor en Japón

Phoenix.- A falta de un par de semanas de que se cante el ‘playball’ en Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland anunciaron a los lanzadores que abrirán sus primeros dos encuentros en Japón.

El mexicano Marco Estrada verá acción en la lomita el 21 de marzo, en el segundo partido de la Japan Opening Series. Un día antes lo hará Mike Fiers, quien tendrá su primera apertura en 8 años de carrera.

Por su parte, los Marineros de Seattle, rival de Oakland en esta miniserie, cortarán con la ‘tradición’ de tener a Félix Hernández en el montículo el día inaugural, tras anunciar a Marco Gonzales como abridor. Durante los últimos 10 años, Hernández fue el habitual abridor de Seattle en los juegos inaugurales.

Asimismo, el nuevo pitcher japonés de los Marineros, Yusei Kikuchi, abrirá el segundo partido ante los ‘A’s’.

Ambos equipos inaugurarán la nueva campaña de la MLB con dos juegos en el Tokyo Dome, el 20 y 21 de marzo. Días antes, el 17 y 18 de este mes, se enfrentarán a los Gigantes de Yomiuri en partidos de exhibición.



Firman Reales a Maldonado por 1 años

Surprise, Arizona.- Los Reales de Kansas City llegaron a un acuerdo de 2.5 millones de dólares por un año con el catcher Martín Maldonado, lo que les da un veterano receptor días después de haber perdido a Salvador Pérez por el resto de la campaña.

El acuerdo anunciado ayer incluye hasta 1.4 millones de dólares en incentivos por partidos detrás del plato, de acuerdo con una persona familiarizada con los términos y que habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada porque Maldonado aún debe pasar por el examen físico.

El puertorriqueño Maldonado jugó la temporada pasada con los Astros y los Angelinos, bateando .225, con nueve jonrones y 44 empujadas en 119 juegos. Pero su punto fuerte es su habilidad para enmarcar lanzamientos y jugar defensa. Además, su experiencia deberá ayudar a una rotación joven de Kansas City esta temporada.

De hecho, el Guante de Oro de Maldonado en 2017 rompió una cadena del venezolano Pérez que se extendió a cuatro consecutivos.