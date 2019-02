Nueva York.- Estados Unidos finalmente será el equipo de Gregg Popovich.

Popovich ha sido el entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos durante algunos años, pero nunca hubo una garantía de que realmente lograría liderarlos en un torneo. Estados Unidos primero tuvo que clasificarse para el Mundial de Basquetbol, en el que los norteamericanos podrán entonces buscar el pase a los Juegos Olímpicos de 2020.

Conseguida la clasificación para el Mundial, el entrenador de las Espuelas de San Antonio podría presionar a los jugadores para que le acompañen en China.

Sin embargo, dice que no lo hará.

“Creo que sería inapropiado para mí, antes de los partidos, que me acercara a uno o dos chicos de cada equipo y les dijera: ‘Oye, ¿vas a jugar con nosotros este verano? Realmente me gustaría tenerte’”, dijo Popovich. “Creo que sería inapropiado que yo tratara de hacer eso”.

Jeff Van Gundy guio a Estados Unidos a través de la fase de clasificación, ganando un lugar en China con equipos compuestos en su mayoría por jugadores de la Liga G de la NBA. Terminó 10-2 cuando los estadounidenses derrotaron a Argentina 84-83 el lunes por la noche en Greensboro, Carolina del Norte.

“Lo que hizo fue extraordinario. Espectacular. Lo que hizo sobrepasó los límites para clasificar a Estados Unidos para los campeonatos mundiales”, dijo Popovich. “Formó unos cinco equipos diferentes, en su mayoría jugadores diferentes, cada uno de los cuales tuvo que prepararse en poco tiempo... Él merece mucho crédito por hacerlo por su cuenta y realmente le estoy muy agradecido”.

Los jugadores de las ligas menores darán paso a las estrellas de la NBA este verano. Popovich, contratado en 2015 para suceder a Mike Krzyzewski después de los Juegos Olímpicos de Río, dijo que no cree que nadie se haya comprometido, hasta ahora, a jugar.

Los norteamericanos han reunido una selección nacional de más de 30 jugadores entre los que pueden elegir, sabiendo que es improbable que estrellas como LeBron James quieran comprometerse a jugar en veranos consecutivos. La recortarán a un número menor para llevarla a un campamento de entrenamiento en Las Vegas este verano, con el objetivo de presentar una lista definitiva de 12 jugadores.

A diferencia de Krzyzewski, que rara vez veía a sus futuros jugadores mientras entrenaba en Duke, Popovich está a su alrededor todo el tiempo durante la temporada de la NBA.

“Y odio a la mitad de ellos”, bromeó. “Va a ser muy difícil entrenarlos”.