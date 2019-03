Será ‘maloso’

Alameda, California.- Los Raiders de Oakland acordaron el sábado adquirir al prolífico pero insatisfecho receptor abierto Antonio Brown de parte de los Acereros de Pittsburgh, y le darán el lucrativo nuevo contrato que él quería.

Una persona con conocimiento directo del intercambio informó a la Associated Press que los Raiders habían finalizado el acuerdo con los Acereros y que le darían a Brown un nuevo contrato de 50.125 millones de dólares a tres años, en lugar de los 38.925 millones de dólares que Pittsburgh aún le debía. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no puede quedar concretado hasta que el nuevo año de la Liga comience el próximo miércoles.

Pro Football Talk reportó en un inicio sobre el acuerdo y dice que Pittsburgh obtendrá selecciones de tercera y quinta rondas en el Draft de parte de Oakland.

El acuerdo le pone punto final a lo que se convirtió en un problemático y público divorcio entre Brown y el equipo que ayudó a que el seleccionado de la sexta ronda se convirtiera en el más grande receptor abierto de su generación.

También les da a los Raiders una adición de alto perfil para el entrenador de segundo año, Jon Gruden, después de haber intercambiado a dos de las más grandes estrellas del equipo el año pasado, al ala defensiva Khalil Mack y al receptor abierto Amari Cooper.

Oakland recibió selecciones extra de primera ronda en dichos intercambios, pero no tuvo que renunciar a ninguna de sus cuatro selecciones en el top 35 del próximo Draft para adquirir a Brown, quien ha registrado más de 100 recepciones y mil 200 yardas en cada una de las últimas seis temporadas. Los Raiders han contado con un sólo jugador que ha logrado alcanzar marcas similares en una única temporada en la historia de la franquicia, el miembro del Salón de la Fama Tim Brown, quien logró semejante hazaña en 1997.

Brown ahora le dará al mariscal Derek Carr su más grande arma ofensiva desde que entrara a la Liga en el 2014 y a los Raiders una legítima estrella, antes de que se muden a Las Vegas para la temporada del 2020.

El mejor receptor de los Raiders de la temporada pasada fue Jordy Nelson, quien acumuló tan sólo 63 capturas por 739 yardas.

Gruden siempre ha admirado a Brown desde que fuera corresponsal y no paraba de elogiar al receptor antes de que los equipos se enfrentaran el pasado diciembre.

“Es el jugador que más duro trabaja, creo yo, en el futbol”, dijo Gruden. “El jugador más trabajador que jamás haya visto practicar. He visto a Jerry Rice, he visto a muchos de los buenos, pero siempre pongo a Antonio Brown en la cima. Si hay otros receptores jóvenes por ahí, yo prefiero verlo a él practicar. Ahora les toca a ustedes averiguar por su propia cuenta por qué él es un jugador tan bueno”.

Brown obviamente se mostró complacido con lo acordado, posteando una foto de él mismo con el uniforme de los Raiders y un video con Carr en un Pro Bowl que decía “Amor a primera vista” en su cuenta de Twitter.