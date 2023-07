Sentimientos encontrados

Después de empatar en tiempo regular, y perder en penales ante Mazatlán, en su primer partido de la Leagues Cup, el entrenador de los Bravos, Diego Mejía, dijo estar contento y triste a la vez. Este sábado, el equipo juarense se medirá a Austin FC por el segundo lugar del Grupo Sur 1 y la calificación a la siguiente ronda.

“Pero la tristeza no viene por el resultado, la tristeza viene porque tuvimos que sacar a dos jugadores por lesión, esperemos que no sea nada grave. La verdad que muy contento por cómo se manejó el partido, fuimos muy superiores el primer tiempo. Me parece que el plan de partido se cumplió a la perfección, dominamos el juego en todas las fases. Después este cambio obligado de ‘Chaca’ nos hace modificar muy rápido”, declaró Mejía en conferencia de prensa.

El estratega de los Bravos señaló que para el segundo tiempo también se vieron obligados a sacar al delantero Sebastián Saucedo por una lesión y meter en su lugar a Agustín Urzi, un jugador con un perfil distinto.

“Me parece que en lo que el equipo se volvió a encontrar justo cae el gol por una situación de balón parado de ellos. Nos tardamos en ajustar poquito, pero me parece que el equipo regresó a la tónica de la primera parte, a dominar el juego, a ser superior al rival y, bueno, al final los penales sabemos cómo es esto y la verdad que contento por lo que mostró el equipo”.

Diego Mejía insistió en que Bravos es un equipo en construcción, prácticamente nuevo y con uno de los promedios de edad más bajos en la Liga MX, por eso también se siente contento por todo lo generado.

“Somos un equipo en formación y ver cómo jugaron la primera parte la verdad que inspiraría a cualquier entrenador. Así que te repito, muy contento por lo hecho por los chicos”.

En relación al siguiente rival, Mejía dijo que al Austin FC se le lesionó un jugador importante, pero sabe que el equipo de la capital de Texas es peligroso.

“Conocemos bien su estructura, sabemos bien a qué juega y, bueno, la verdad que hay que ver qué jugadores tenemos disponibles nosotros y ver cómo podemos plantear el partido y, cómo lo hemos venido haciendo en los cuatro partidos, ver cuál es nuestra fortaleza, a dónde podemos llevar el juego, dónde el equipo se va a sentir más cómodo dependiendo el rival y a partir de ahí entrenarlo y llevarlo a cabo”.

Para avanzar a la siguiente ronda, Bravos necesita empatar, sin importar si pierde en la tanda de penales, pues tiene mejor diferencia de goles que Austin.