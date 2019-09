Sensibles bajas

Nueva York—Un llamado a las armas: los Santos y los Acereros se tambalean sin Brees y Ben.

Pocas escenas durante el pasado domingo parecieron más incongruentes que ver a Drew Brees y Ben Roethlisberger en la lateral del campo observando a sus equipos tratando de anotar sin ellos.

Lo más raro que hubo en las noticias de ayer fue que Ben ya no podrá jugar durante el resto del año debido a una lesión en el codo, mientras que Brees fue sometido a una cirugía de la mano que le impedirá jugar durante un largo período.

Éste fue un daño muy importante para las dos franquicias que iniciaron la temporada teniendo como objetivo el campeonato.

Brees se rompió un ligamento cerca del dedo pulgar y Roethlisberger se lesionó el codo y también requerirá someterse a una cirugía.

Lo que también es preocupante es que las dos lesiones son en el brazo que usan para lanzar, el que emplean para ganar millones de dólares –y con el que ayudan a que sus equipos compitan por los títulos–.

Cuál será el pronóstico más allá de esta temporada para Roethlisberger, y para después que avance la temporada para Brees, quien se espera que regrese en un par de meses.

Es justo decir que ni Nueva Orleans ni Pittsburgh serán una gran amenaza como contendientes del Supertazón sin sus veteranos mariscales, ya que cada uno de ellos ha logrado que su equipo obtenga un título de la NFL.

Por supuesto, Mason Rudolph se vio lo suficientemente sólido, habiendo lanzado para dos anotaciones en el cuarto período en la derrota que tuvieron los Acereros por marcador de 28-26 ante Seattle.

Por su parte Teddy Bridgewater, aunque tuvo problemas en contra de la fuerte defensa de los Carneros en la derrota que tuvieron este domingo por marcador de 27-9, es considerado por muchos como la mejor póliza de seguro en la posición de mariscal en la NFL.

De todas maneras, estamos hablando de dos probables inducidos al Salón de la Fama del Futbol Profesional cinco años después de que cada uno se retire.

Aunque Brees tiene 40 años y Roethlisberger tiene 37 años, ninguno ha hablado de retirarse.

Brees no pudo sostener el balón, una situación que es imposible para un mariscal, particularmente uno como Brees que se parece a Midas y convierte en oro todo lo que toca.

En raras ocasiones la ofensiva del entrenador Sean Payton ha estado a cargo de alguien que no sea Brees, así que es difícil pronosticar cómo le podría ir a Bridgewater.

Estamos a punto de saberlo.

En cuanto a Rudolph, él logró derrotar a Joshua Dobbs como relevo de Ben, cuya durabilidad no es como la de Brees o Brady –o la de sus compañeros que fueron seleccionados en la primera ronda del Draft del 2004, Eli Manning y Philip Rivers–.

Sin embargo, es impresionante: Roethsliberger ha sido titular en 215 partidos y no ha fallado en alguna porción significativa de la temporada regular desde el 2015, y antes de eso en el 2010, cuando logró que Pittsburgh llegara al Supertazón.

Rudolph podría ser el futuro mariscal para los Acereros, y para el resto del 2019.