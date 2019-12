Señalan municipios corrupción en Liga Estatal de Beisbol

Ciudad Juárez— Alcaldes y representantes deportivos de cinco municipios de la entidad denunciaron corrupción dentro de la Liga Estatal de Beisbol (LEB), luego de que detectaran el presunto desvío de más de 3 millones de pesos al realizar una tabulación de ingresos estimados y reportados de aportaciones hechas incluso por los propios ayuntamientos.

Por ello, solicitaron ante diputados del Congreso del estado una auditoría a este organismo. Delicias, Juárez, Cuauhtémoc, Jiménez y Casas Grandes son los municipios que se han inconformado con la forma en la que se está presentando el manejo dentro de la LEB, que preside Francisco Javier Fierro, y que han dejado fuera a los alcaldes de toda decisión, expusieron.

Los inconformes sostuvieron una reunión con la diputada Lourdes Valle, presidenta de la Comisión del Deporte, así como el presidente de la Comisión de Fiscalización, Miguel Colunga, a quienes solicitaron una auditoría externa para dicho organismo.

Anteriormente le fue solicitado este proceso al director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa, de la que no derivó ninguna sanción o anomalía, lo que no coincide con las pruebas que ellos presentan en una tabla de ingresos y donde se ven los faltantes.

“Toda la información es en base a lo que nosotros como zona Juárez pagamos, que asumimos pagaron todas las demás zonas. En el tema del pago de inscripción nos cobraron 15 mil pesos, por lo tanto 10 zonas son 150 mil y él declara que tuvo sólo 60 mil. En el tema de las pelotas, él declara que ingresaron 35 mil 800 cuando nosotros como Juárez le pagamos casi 60 mil pesos de pelotas”, expresó Óscar Montes, principal inversionista del equipo Indios de Juárez la campaña anterior.

Montes agregó que cada caja que tiene 12 docenas de pelotas.

“Nos las vendía él –Fierro Flores– en 7 mil 200 pesos, entonces estimando un consumo de una caja por serie, consideramos que debe tener un ingreso por 460 mil 800 pesos. A nosotros nos multó porque no mandamos la selección de 40-49 con 25 mil pesos que tampoco lo está reportando. En boletaje, esto es algo interesante, de la comisión declara ingresos por un millón 293 mil 102 pesos. La boletera es una compañía que me pertenece (Don Boletón), entonces nosotros en el sistema emitimos 322 mil 135 boletos y es increíble que si sabe que yo sé cuánto ingresó por boletaje declara 317 mil pesos menos”, afirmó.

Esto sólo por mencionar algunas de las presuntas anomalías que presentaron pues además se añade seguro accidentes personales del equipo Primera Fuerza, seguro de accidentes personales Sub-18 y seguro de responsabilidad civil.

También eventos en estadio, pago de apoyo a equipos nacionales, multa por no participar Master 40-49, boletaje de la comisión LEB, Sierbe, Fianza, Bankaool, Cambios, altas y bajas, multas a Madera y Jiménez que dan un faltante total de 3 millones 020 mil 973 pesos.

Por su parte el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, reiteró que a raíz de que no se ha tomado en cuenta al Ayuntamiento se dejará de apoyar a los equipos, en este caso los Manzaneros, y en cambio apoyará a las ligas pequeñas y comercial.

“Nada más por la inconformidad de como se están haciendo las cosas en la Liga Estatal. Ojalá los diputados pudieran llamar a cuentas a Santa Rosa, ya que ellos manejan tanta pulcridad en manejo de recursos y critican tanto al ‘vulgar ladrón’, que así le dicen, pues el buen juez por su casa empieza y la corrupción la tienen ahí en el Gobierno del Estado”, detalló.

Por lo anterior sustentaron que debe hacerse una nueva auditoría ‘real’; para lo cual los diputados de Morena se comprometieron a solicitar la auditoría especial, que buscarán plantear directamente al auditor y la Comisión de Fiscalización y Deporte.