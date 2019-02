Señala 'Piojo' a periodista que lo provocó

Ciudad De México— Miguel Herrera tuvo un incidente con un individuo acreditado que lo calificó como “perdedor” tras la caída 1-0 del América ante Pumas.

Antes de meterse al túnel rumbo a los vestidores, el “Piojo” le pidió tener los pantalones para decirlo frente al comisario del partido y evitó una reacción como la que le costó el puesto en Selección Mexicana.

“No puede haber personas que utilicen sus medios y micrófonos o su forma de estar en la cancha con una acreditación para cuando sale un equipo gritar cualquier pendejada. Además gritarme 'perdedor' y grabándome, como diciendo ‘vas a reaccionar’, pues no. Le dije 'ven, acércate al Comisario y dile lo que me estás diciendo'. ¿'Perdedor' a un tipo que acaba de ser campeón? Que al treceavo (decimotercer) partido apenas me gana un partido”, expresó el técnico del América.

A la persona se le retiró la acreditación, que era de fotógrafo, y el medio será sancionado.

“Se iba corriendo como si lo fuera a golpear y ahí están varios en chinga pensando que iba a reaccionar. Que hagas tu pendejada... si la vas a hacer, hazla bien, yo cuando la hice, la hice bien y me costó la chamba”, expresó.

El “Piojo” también cuestionó el que el periodista José Ramón Fernández no haya sido sancionado tras incitar a la gente de Pumas a provocar que regresaran las camionetas blindadas.

“No puedes decir ‘perdón’ y ya me curo. Yo cuando la cagué asumí mi responsabilidad, mi consecuencia. ¿Por qué la gente que la caga no recibe las mismas sanciones? El futbol debe ser justo para todos. No podemos escuchar a una persona pedir las camionetas blindadas, y sabe perfectamente de quién hablo, con el respeto que me merece y lo extraordinaria persona que es no puede pedir esas estupideces”, dijo el entrenador.

Tras el incidente, la Liga MX anuncio a través de un comunicado confirmó que la acreditación del fotoperiodista fue retenida.

“La Liga MX determinará la sanción a la que se hará acreedor por el uso incorrecto de su acreditación y se le notificará a su respectivo medio de comunicación”, se indicó.

Focos rojos

Miguel Herrera aceptó que se encienden focos rojos tras dos derrotas consecutivas del América.

“Me pone los focos rojos. Me ocupa trabajar más. Tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia y no lo estamos logrando. Estamos de repente cambiando el script de lo que trabajamos”, dijo.