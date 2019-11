Sellan pase a la Euro Alemania, Holanda, Austria y Croacia

Berlín— Alemania no podía faltar en una Eurocopa. Holanda vuelve a una cita internacional. Y la subcampeona mundial Croacia cumplió con los deberes.

Esas tres selecciones, más Croacia, aseguraron ayer su presencia en la Eurocopa de 2020.

Con un doblete de Toni Kroos, Alemania certificó su boleto con una victoria 4-0 ante la visitante Bielorrusia que le dejó como líder del Grupo C. El escolta Holanda también se clasificó pese al empate 0-0 con Irlanda del Norte en Belfast. El capitán norirlandés Steven Davis falló un penal en el primer tiempo.

Los alemanes acudirán a una Eurocopa por 13ra vez seguida, una cifra récord –no fallan desde 1972.

Para los holandeses, será su primer torneo internacional desde que alcanzaron las semifinales del Mundial de 2014 en Brasil.

Austria se sumó a Polonia, clasificada de antemano en el Grupo G, al derrotar de local 2-1 a Macedonia del Norte. Polonia ganó 2-1 para su primera victoria en Israel desde 1988.

Croacia avanzó como primero del Grupo E, imponiéndose en casa 3-1 ante Eslovaquia.

Los resultados de ayer dejaron en 16 el número de selecciones clasificadas para la Eurocopa, que por primera vez se disputará en diversas ciudades del continente.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 10 grupos avanzan al torneo y cuatro más lo harán mediante repechajes en marzo.



Brilla Alemania

Las lesiones obligaron a Alemania a probar una nueva dupla de centrales: Matthias Ginter y Robin Kock del Borussia Mönchengladbach y Freiburgo, respectivamente. Koch disputó su primer oficial con la selección.

Pero la falta de experiencia no se notó ante un rival ultra conservador. El equipo de Joachim Löw dominó a placer, con Timo Werner, Serge Gnabry y Kroos disponiendo de buenas ocasiones en los primeros compases.

Manuel Neuer voló para repeler un remate de Igor Stasevich para la primera aproximación de peligro de los visitantes, poco antes que Matthias Ginter abriera el marcador a los 41.

Leon Goretzka firmó el segundo cuatro minutos tras la reanudación y Ginter habilitó a Kroos –en su partido número 95 con Alemania– para marcar el tercero a los 55. El volante del Real Madrid sentenció de manera magistral a los 83, eludiendo a dos defensores antes de definir con un zurdazo.



Bale al auxilio de Gales

Recuperado de una lesión, Gareth Bale mantuvo con vida las opciones de clasificación directa de Gales, en la victoria 2-0 ante Azerbaiyán por el Grupo E.

Kieffer Moore y Harry Wilson anotaron en la primera parte, dándole a Gales su primer triunfo fuera de casa en más de un año.

Tercero en el grupo con 11 puntos, Gales puede conseguir el boleto directo con una victoria en su último partido el martes ante Hungría, situado segundo con 12 unidades.

Bale llevaba un mes sin jugar por una lesión en la pantorrilla.



Bélgica es perfecta

Eden Hazard anotó dos goles y su hermano menor Thorgan Hazard también remeció las redes para que Bélgica, clasificada de antemano, diera cuenta 4-1 de Rusia en San Petersburgo.