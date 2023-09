Sellan boleto al Mundial

Con dos campeonatos y dos subcampeonatos regresaron los cuatro juarenses integrantes de la academia Lumpinee que compitieron en la 11a edición de la Copa Tailandia de Muay Thai que se celebró recientemente en la Ciudad de México, y de esa manera obtuvieron el boleto para el Mundial de esta disciplina que el próximo año se llevará a cabo en Tailandia, dio a conocer Idelfonso Soberanes, entrenador de la academia Lumpinee.

Oliver Guerrero Enríquez y Jessie Vázquez son los que lograron el título nacional, mientras Raúl Valdivieso y Ángel Vázquez Fermán regresaron como subcampeones. El Mundial, denominado Copa Tailandia, se realizará del 8 al 12 de marzo del 2024.

“Yo me siento muy a gusto, muy orgulloso, porque he trabajo mucho en todo esto, llevamos años ya trabajando esta disciplina, somos muy conocidos aquí a nivel municipal, estatal, por todo lo que se ha venido haciendo en esta liga deportiva, en especial esta escuela Lumpinee, que han salido los peleadores con mayores resultados”, comentó Soberanes.

Oliver había hecho el viaje solamente para recibir un reconocimiento de parte de la Federación Mexicana de Muay Thai por el campeonato mundial que ganó este año, pero de última hora le pidieron que también subiera a pelear y sin estar preparado al cien por ciento ganó la faja nacional.

“Cuando me dijeron que tenía que subir a pelear pues yo dije: ‘no manches, no me he preparado como debe de ser’, o sea, para ir a una pelea tienes que ir preparado mentalmente y psicológicamente, de todo, y físicamente. Cuando me dicen que tengo que pelear le pregunto a mi entrenador: ‘¿cómo ve?’, y me dice ‘pues súbete’ y ándele pues, y me subí. Gracias a Dios salimos otra vez con la victoria y pude manejar bien la situación de la pelea”, explicó Oliver.

“Me siento bien, no conforme porque siento que me falta un poco más, pero yo sé que si se vienen compromisos fuertes me voy a preparar mejor y voy a dar un mejor espectáculo”, añadió el peleador de 26 años.

“Nos fue bien gracias a Dios, logramos salir campeones, traer la faja a Juárez, gracias al esfuerzo y al entrenamiento duro que nos dio el profe y a la ayuda de los compañeros”, dijo por su parte Jessie Vázquez.

De 27 años de edad, Jessie señaló que ahora estará enfocado en el Mundial, por lo que tendrá una preparación bastante dura, como siempre lo ha sido en Lumpinee.

Ángel Vázquez enfrentó a Ángel Raider, de Chiapas, y perdió el campeonato por decisión de los jueces.

“Me sentí bien, bastante relajado hasta cierto punto, sentí que sí me la pude haber llevado, pero no estoy totalmente en desacuerdo de que se la haya llevado mi contrincante”, comentó Ángel, quien peleará el próximo 7 de octubre en la X como parte del Sport Fest.

Raúl Valdivieso, de 20 años, que también terminó como subcampeón, considera que la faltó un poquito más de condición para haber regresado a la frontera con la faja de campeón en su poder.

“Pero técnicamente fui mejor que él, solamente que los jueces calificaron de una manera que a lo mejor para ellos era otra… realmente no hubo mucha diferencia, se podía dar un empate o inclinar para cualquiera, pero el siguiente año vamos más fuertes”.

Conózcalos

Nombre: Oliver Guerrero Enríquez

Fecha de nac.: 27 de febrero de 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 102 kg

Nombre: Jessie Vázquez

Fecha de nac.: 27 de agosto de 1996

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.67 m

Peso: 75 kg

Nombre: Raúl Osvaldo Valdivieso Calderón

Fecha de nac.: 13 de mayo del 2003

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.63 m

Peso: 62 kg

Nombre: Ángel Nicolás Vázquez Fermán

Fecha de nac.: 2 de diciembre de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 68 kg