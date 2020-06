Sella Uziel boleto a Campeonato Europeo de Atletismo

Foto: Cortesía

El medallista panamericano Uziel Aarón Muñoz Galarza ya tiene garantizado su lugar en el Campeonato Europeo de Atletismo bajo techo, que se llevará a cabo en Torun, Polonia del 5 al 7 de marzo de 2021.

Un centímetro arriba de la marca requerida fue lo que puso al lanzador de bala en la justa mundialista.

“La marca mínima eran 20.85 metros y la marca que tengo en estos momentos es de 20.86, así que con eso estamos dentro del próximo Campeonato Europeo que se tiene programado para realizarse en Polonia, ya que es el continente que va más de salida en el tema de la contingencia”, comentó vía telefónica el atleta de 24 años.

Uziel ocupa además el segundo sitio de la clasificación en la prueba de lanzamiento de disco que publicó hace unos días ‘Running Stats México’, y en la que hay varios lanzadores del estado de Chihuahua que se colocan dentro del ‘top 100’ de los mejores atletas de todos los tiempos en México.

Como parte de las estadísticas que se han publicado a través de las diferentes plataformas de esta instancia de estadística en nuestro país, Uziel tiene un registro de 56 metros con 05 centímetros, detrás del mejor lanzador hasta el momento, Mario Cota, con 63.35 metros.

“Siempre he buscado poner en todo lo alto el nombre de mi ciudad, de mi estado y de mi país. He luchado y me he esforzado por entregar los mejores resultados en cada uno de los eventos en los que intervengo y en las pruebas en las que participo”, manifestó el deportista de la UACJ.

Actualmente en la prueba de lanzamiento de bala, Uziel se ubica en el lugar número 22 del ranking mundial, por lo que aseguró estar dentro de los próximos Juegos Olímpicos.

“Yo ya estoy dentro de los Juegos Olímpicos, soy el número 22 del mundo y pasan 32. Hay una marca mínima requerida (21.10 metros), y yo ya estoy dentro por las dos, por marca mínima y por ranking. Y si recortan a tres atletas por continente, como se ha dicho, yo sería el número 18”, aseveró el originario de Nuevo Casas Grandes.

El año pasado, Muñoz Galarza le entregó la primera medalla a México en pruebas de atletismo, al adjudicarse el bronce en lanzamiento de bala dentro de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Esto ya no es una casualidad, esto es una realidad que está pasando. Lamentablemente el apoyo aquí se hace hasta que ya eres alguien, hasta que ya te formaste como atleta y das un resultado importante, hasta ese momento voltea el estado y el municipio a vernos, pero yo he hecho las cosas de la mejor forma, hasta llegar a donde estamos”, puntualizó.

Conózcalo…

Nombre: Uziel Aarón Muñoz Galarza

Edad: 24 años

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 1995

Lugar de nacimiento: Nuevo Casas Grandes, Chih.

Estatura: 1.85 metros

Peso: 120 kilogramos

Disciplina: Lanzamiento de bala

Récord: 20.86 metros