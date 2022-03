Associated Press Associated Press Associated Press

Ciudad de México— Al final, la tercera sí fue la vencida para México, que se apoyó en anotaciones de Uriel Antuna y Raúl Jiménez en el primer tiempo para derrotar este miércoles 2-0 a El Salvador y formalizar su clasificación al Mundial de Qatar. El 'Brujo' Antuna remeció las redes a los 17 minutos y Jiménez agregó un tanto de penal a los 43 para asegurar el triunfo, que bastaba y sobraba para colocar a México en el certamen mundialista que arranca en noviembre.. Jiménez marcó su tercer tanto en el octagonal final, todos fueron desde los 11 pasos. Con el resultado, el equipo dirigido por el entrenador argentino Gerardo Martino terminó el torneo entre ocho países con 28 puntos, sólo superado por Canadá, que culminó con la misma cantidad, pero mejor diferencia de goles. Estados Unidos acabó con 25, la misma suma de puntos que Costa Rica, que acabó cuarto e irá al repechaje ante Oceanía. Los mexicanos aseguraron así su octava participación consecutiva en una Copa del Mundo, de la cual no se ausentan desde Italia 1990, cuando fueron sancionados por la FIFA tras la falsificación de documentos para alinear indebidamente a jugadores en categorías inferiores. México logró el pasaje a pesar de que nunca logró desarrollar un fútbol estético y a que tuvo muchos problemas a la ofensiva, ambas tareas pendientes para Martino, quien dijo recientemente que espera corregirlas en los siete meses que restan para el Mundial. Los mexicanos conocerán a sus oponentes en Qatar el viernes, cuando se realice el sorteo en Doha. Aunque México ha acudido a los siete Mundiales anteriores, en todos se ha quedado varado en la ronda de octavos de final y los dirigentes esperan que con el 'Tata' Martino, ex seleccionador de Paraguay y Argentina, se pueda dar al menos un paso adicional. Para encarar un partido que era clave ante El Salvador, Martino modificó su once inicial respecto a los últimos dos partidos y al frente mandó a Uriel Antuna y Alexis Vega para acompañar a Raúl Jiménez. Además, envió al banquillo al central Johan Vázquez y Gerardo Arteaga, reemplazados por Néstor Araujo y Jesús Gallardo, respectivamente. Esos movimientos pagaron réditos casi de inmediato en una jugada de tiro de esquina en la que Araujo conectó un remate de cabeza que fue rechazado por el portero Mario González. Antuna aprovechó el rebote para concretar con tiro potente por el poste derecho. México amplió su ventaja cuando Antuna entró al área por derecha y fue derribado dentro del área por Ronald Gómez para un penal que Jiménez convirtió con tiro suave por el centro del arco. Los mexicanos estuvieron cerca de ampliar su ventaja a los 46 con un disparo desde fuera del área de Carlos Rodríguez que fue desviado por el portero. Después de eso, el Tri vino a menos en su rendimiento y no fue peligroso hasta los 74 con un intento de media distancia de Luis Romo que fue rechazado por González.