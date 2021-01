Sed de revancha

Marco Tapia / El Diario

Luego de realizar por primera vez una pretemporada completa con los Bravos, el mediocampista tapatío Marco Fabián dijo que ya tiene ganas de que comience el nuevo torneo Clausura 2021, en el que la escuadra juarense debutará mañana en casa de los Tuzos del Pachuca.

“Bien, la verdad que ya con las ganas, con las ganas de que comience esto. La verdad que ha sido una pretemporada larga, buena, se ha trabajado muy bien y creo que todo el trabajo es la base muy importante para este torneo. Estamos ansiosos por que llegue ya el lunes, por comenzar con el pie derecho el torneo y bueno, estamos preparados”, dijo el veterano jugador.

Para Fabián, éste será se segundo torneo con la playera de los Bravos, luego de que llegó a Juárez cuando el Apertura 2020 ya había comenzado, por lo mismo comentó que haber tenido una pretemporada completa era algo que ya necesitaba.

“Los últimos años en los equipos en los que había estado la verdad que no había tenido la oportunidad de tener una pretemporada como debe de ser, sabemos que es una parte fundamental dentro del futbol. Hoy me ha tocado ya tener una pretemporada muy bien con el equipo, trabajando al tope, al cien por ciento cada uno de los días. Hoy me siento muy bien físicamente y con las ganas de comenzar y que este torneo sea el bueno para todos en general. Tenemos que hacer un buen papel desde el principio e ir paso a paso con esas ganas de triunfar aquí”.

Para Marco es buena la continuidad por la que ha apostado la directiva del equipo juarense al mantener prácticamente al mismo plantel con el que enfrentó el torneo anterior, a lo que se suma la experiencia de Luis Fernando Tena como entrenador.

“Muy bien, la verdad que ha trabajado muy bien el equipo, se ven muchas ganas, se ve una pelea, deportivamente hablando, muy buena, que eso es importante para elevar el nivel del equipo y, bueno, Luis Fernando lo sabe, un tipo con una gran experiencia, la verdad que sabe manejar muy bien el grupo y se está trabajando muy bien, los jugadores que han llegado seguramente nos van a ayudar, se han incorporado de muy buena manera y los que estábamos, incluyendo los que llegamos a medio torneo, creo que también ya estamos muy bien incorporados y va a ser un equipo que va a competir a la altura y al tú por tú a cualquier otro equipo”.

Del trabajo del ‘Flaco’ Tena, Marco Fabián recordó que han trabajado juntos en varias etapas con buenos resultados.

“Hemos hecho historia en las instituciones donde hemos estado y en los torneos, esperemos que ésta no sea la excepción. Es un tipo con demasiada experiencia y sé que va a manejar muy bien el grupo y que este torneo vamos a competir a cualquiera y en lo personal con mucha confianza, creo que eso es fundamental, en lo personal tener confianza y sobre todo ayudar al equipo lo más que pueda, primeramente con mi actitud, con el ejemplo y después con mi propio trabajo para poder generar tres puntos en cada partido de este nuevo torneo.