Sed de revancha

Ciudad de México— Apenas unos días después de enfrentarse en las semifinales de la Leagues Cup, Tigres y América, los dos equipos más dominantes del futbol local en la última década, volverán a medir fuerzas cuando se enfrenten el sábado por la sexta fecha del torneo Apertura mexicano.

El martes, las Águilas dilapidaron una ventaja de un gol en el último minuto y los universitarios forzaron una tanda de penales en la que prevalecieron para avanzar a la final de ese torneo y de paso se cobraron revancha tras perder por la misma vía en la disputa por el trofeo Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Las Águilas se coronaron monarcas en diciembre pasado para alzar su 13ra corona de liga y la tercera en lo que va de la década, en la que también han conseguido dos títulos de la liga de campeones de la Concacaf, además de un torneo de Copa MX y un Campeón de Campeones.

Tigres aventaja en logros a las Águilas en los últimos 10 años que lo han visto coronarse en la liga en cinco ocasiones, incluyendo la del Clausura 2019. Además, en ese lapso han sido monarcas de Copa en una ocasión y fueron subcampeones de la Copa Libertadores en el 2015.

En el Apertura, América ha comenzado mejor y tiene 13 puntos para ser segundo detrás del Querétaro. Tigres, cuarto de la clasificación con 10 puntos.

El partido será el sábado por la noche en el estadio Universitario de Monterrey, en el norte del país.





Llega debut de Memo

Ciudad de México— La espera terminó: el portero Guillermo Ochoa debuta este sábado, cuando las Águilas visiten a los Tigres en el estadio Universitario, juego de la jornada 6 del Apertura 2019.

“Ya este sábado verá acción (Ochoa)”, reveló el entrenador Miguel Herrera en una entrevista con Marca Claro.

Sin embargo, el arquero no portará el gafete de capitán, ya que el “Piojo” respetará a los que han estado antes.

“No, me parece que hay que respetar a los que han estado, creo que ‘Memo’ también se merece pelear, pero por supuesto que si su personalidad y su forma de ser líder también podría portar el gafete”, indicó.

Sobre si cometió un error Ochoa en regresar al América en lugar de seguir en Europa, Herrera contó que “Memo” le comentó que era el momento de regresar y que no se manejó tanto dinero como ha dicho la prensa.

“Él estaba convencido de regresar, hable con él, me dijo que era el momento de regresar a casa, que tenía muchas ganas y que su familia estaba contenta”, mencionó.

Sobre Giovani dos Santos dijo que todavía está trabajando en fortalecerse tras pasar varios meses sin tener alta competencia y por eso lo ha usado poco.

“Las lesiones aceleraron el proceso de ‘Gio’, nosotros sabíamos que teníamos que llevarlo despacio, con poco tiempo, llevaba 9 meses sin participación sin tener un entrenamiento o torneo de alta competencia. Por fortuna sólo es una carga muscular, no es un desgarro”, contó.

“Se ha perdido partidos porque ha sido jornadas dobles. Él ha parado nueve días de juego, porque sigue trabajando, para fortalecer sus músculos”.

“Piojo” también mencionó que el defensa Emanuel Aguilera estará ante Tigres el sábado y no jugó a media semana por una sobrecarga muscular. (con información de

Agencia Reforma)