Se vuelve Bravo

Cortesía

Lo que se cocinaba en los últimos días en el ‘futbol de estufa’ del futbol mexicano en relación con un nuevo elemento a la frontera, ayer recibió el último ingrediente, el toque final, cuando los Bravos del FC Juárez hicieron oficial la llegada del mediocampista tapatío Andrés Iniestra como refuerzo de cara al torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

Iniestra llega procedente de los Pumas de la UNAM, institución en la que estuvo durante los últimos 10 años y con la que disputó la final del Apertura 2020, que perdieron contra el León.

“Andrés Iniestra es nuevo jugador de los Bravos, el mediocampista de 24 años se incorpora de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021”, señalaron los Bravos a través de un comunicado difundido ayer.

El equipo juarense considera a su nuevo refuerzo como alguien que “destaca por su movilidad, lucha, entrega, el bueno disparo de larga distancia y por la recuperación de balones en medio campo”, y lo consideran como un jugador que llega para redondear un plantel muy competitivo liderado por el entrenador Luis Fernando Tena.

Por su parte, el jugador nacido en Guadalajara por medio de su cuenta de Instagram agradeció a los Pumas, y a la afición felina, por el tiempo que estuvo con el cuadro del Pedregal.

“Gracias @pumasmx total agradecimiento porque independientemente de formarme como jugador me formaste como persona y a mi parecer eso es lo más importante! Gracias a mi familia, compañeros y afición sin ustedes sin lugar a dudas no sería lo mismo. No importa lo que pase ni como pase siempre te voy a amar @pumasmx”.

Hasta el momento, ésta es la tercera baja oficial de los Pumas. Hace unos días Carlos González pasó a los Tigres de la UANL y Alejandro Mayorga regresó a las Chivas.

Según el sitio de TUDN, Iniestra no sería el único jugador de Pumas que llegue a esta frontera, pues ya se cocina la salida del defensa Luis Fernando Quintana para reforzar a los Bravos.

Iniestra debutó en la Liga MX con los Pumas en el torneo Apertura 2008, luego de haber estado con los Venados de Mérida en la Liga de Ascenso. En el Apertura 2020 vio acción en 10 partidos, todos como titular, con un total de 868 sobre la cancha minutos, con un gol anotado. En una ocasión fue amonestado y dos veces lo expulsaron, además de disputar la final que perdieron con el León.

A manera de despedida, los Pumas publicaron un video en el que destacaron ‘el esfuerzo y liderazgo’ que mostró durante 10 años, al tiempo que los Bravos también hicieron público un video de bienvenida para su nuevo jugador.

Nombre: Andrés Iniestra Vázquez Mellado

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 11 de marzo de 1996

Lugar de Nac.: Guadalajara, Jal.

Edad: 24 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 76.5 kg

Debut Liga MX: 20 de julio de 2018, Veracruz vs Pumas

Debut Ascenso MX: 21 de julio 2017, Venados vs Mineros

Números en el Apertura 2020

Juegos jugados 10

Titular 10

Minutos 868

Goles 1

Autogoles 0

Amarillas 1

Rojas 2

Bravos rumbo al C-2021

Bajas

Bruno Romo

Martín Rabuñal

Mauro Fernández

José Rodríguez

Altas

Ayron del Valle

Andrés Iniestra