Se ven las caras hoy

Con el clásico entrenamiento público, este día comienza la agenda de la función de box que encabeza el púgil juarense Miguel 'Mickey' Román, y que se llevará a cabo el sábado 7 de septiembre en el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos.

El entrenamiento en el que estarán presentes los protagonistas de la cartelera se realiza hoy, a partir de las 5 de la tarde, frente a Catedral.

Román Portillo expondrá el título FECARBOX Plata de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Tomás ‘El Gusano’ Rojas.

“Estamos en casa y no podemos permitir que vengan a llevarse lo que es nuestro, la victoria se queda en casa pase lo que pase”, advirtió el boxeador fronterizo.

Para mañana jueves se efectuará la conferencia de prensa y el viernes la ceremonia de pesaje.

El peleador juarense no sólo busca la victoria, sino retener su lugar dentro de las clasificaciones mundiales del CMB, ya que sólo el triunfo lo mantendría con la posibilidad real de volver a desafíar al campeón mundial Miguel Berchelt.

“Va a ser una pelea muy dura porque chocamos dos peleadores con mucha experiencia y con mucho hambre de título mundial, en mi caso quiero conseguirlo por primera vez y darle una gran alegría a toda mi gente de Ciudad Juárez y, en su caso conseguirlo por tercera ocasión en su carrera”, mencionó ‘Mickey’.

“El Gusano tiene mucha calidad, mucha experiencia, así que no podemos darle chance de nada, hay que buscar la pelea desde el comienzo y ganar round por round, si llega el nocaut, bienvenido”, agregó.

Por su parte, el doble campeón mundial Tomás 'Gusano' Rojas aseguró que no toda la afición estará a favor de Román el próximo 7 de septiembre cuando se vean las caras, pues hay una gran comunidad veracruzana en la frontera que seguramente acudirá a apoyarlo.

"Hay muchos paisanos en Ciudad Juárez, y estoy seguro que acudirán a la arena para apoyarme, no toda la gente estará de lado de 'Mickey' y es algo que me motiva a dar lo mejor de mí en esta pelea que será una guerra", señaló.

En la contienda semifinal, en duelo de ‘Guantes Rosas’ la juarense Diana 'La Bonita' Fernández se medirá a la regiomontana Debani 'La Exquisita' Balderas.