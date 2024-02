Se ven las caras

Yair Rodríguez y Brian Ortega tuvieron su primer cara a cara antes de su segundo encuentro.

Los dos contendientes de peso pluma se enfrentaron en el día de prensa de UFC Fight Night 237 el miércoles en el hotel anfitrión. En el enfrentamiento estaban incluidos los dos hijos de Ortega, quienes amistosamente se colocaron junto a su padre a la hora de posar en el frente a frente con el chihuahuense. Luego todos se saludaron de forma respetuosa.

Rodríguez (18-4 MMA, 10-3 UFC) y Ortega (15-3 MMA, 7-3 UFC) se enfrentarán en un evento co-estelar de cinco asaltos, que se llevará a cabo el sábado en la Arena Ciudad de México.

Rodríguez y Ortega se enfrentaron en 2022. La pelea terminó con una victoria por nocaut técnico debido a una lesión para Rodríguez , ya que Ortega se lastimó el hombro en un intercambio de agarre. Esta es la primera pelea de Ortega desde la lesión.

El campo del peso pluma está abierto de par en par. No es improbable que UFC le conceda a Alexander Volkanovski una revancha inmediata ante Ilia Topuria, quien lo venció por nocaut el sábado pasado, pero tomarse un descanso puede ser lo mejor para él después de derrotas consecutivas por la vía rápida.

Max Holloway tiene el mejor currículum activo entre los retadores de peso pluma, pero está programado para una pelea por el título de peso ligero BMF contra Justin Gaethje en UFC 300. El cambio de Holloway depende del resultado de esa pelea del 13 de abril. Movsar Evloev está invicto, pero molestó al presidente de UFC, Dana White, con su actuación contra Arnold Allen en UFC 297. Rodríguez y Ortega, dos contendientes populares para la promoción, podrían estar en el lugar correcto en el momento correcto.

“Creo que es un p---y. No me gusta ese tipo. Creo que está delirando”, dijo Rodríguez sobre Topuria antes de UFC 298. “Pero honestamente, ni siquiera me importa un carajo. Me encantaría joderlo. En algún momento, creo que vamos a pelear entre nosotros a menos que él no quiera hacerlo. Pero eso es lo que pienso de él.

“Me aseguraré de arruinar a todos los contendientes”, dijo Ortega por su parte, en respuesta a la amenaza de Topuria de no defender su título contra la actual generación de retadores. “Así de simple. Primero, tienes que ganarlo. Segundo, te quitaré a todos los contendientes... Si no quieres pelear con nosotros, entonces me llevaré a toda tu gente”.