Se ve en Tokio

Cortesía

Con plena confianza en viajar al país nipón y disputar los Juegos Olímpicos, el delantero juarense Santiago Muñoz, reciente campeón del Preolímpico, cumple un sueño al conseguir el pase a Tokio y ahora se concentrará en su club, Santos, para tratar de mantener el nivel que lo llevó a la convocatoria del equipo Tricolor.

“Sí, me veo en Tokio. En este tiempo que tenemos entre Preolímpico y Olimpiadas tengo que trabajar duro y ser una opción para el profe Jaime Lozano (DT de México Sub-23)”, declaró el futbolista fronterizo.

Aunque parezca irrazonable, la pandemia influyó positivamente para que este sueño de Muñoz se cumpliera, pues de no ser por el aplazamiento de Tokio, el jugador de 18 no hubiera sido tomado en cuenta para el Preolímpico, pues hace un año el juarense aún no debutaba ni en Primera División con su club, además de contar con 17 años.

“Me siento contento. Se me acomodó todo y eso me dio muchísima motivación. Cumplí un objetivo más a esta corta edad, aunque no es fácil jugar con chavos cinco años mayores que tú”, señala el jugador de Santos Laguna.

Muñoz Robles tuvo pocos minutos en el terreno de juego en este Preolímpico, pues solamente tuvo acción en tres encuentros: en el primero contra República Dominicana participó tres minutos, luego contra Costa Rica jugó los últimos cuatro minutos y en la final contra Honduras estuvo en el campo 23 minutos del tiempo extra.

“Me sentí satisfecho con los minutos que me dieron y siento que los pude aprovechar”, mencionó el futbolista de 1.79 metros de estatura.

El técnico Jaime Lozano supo arropar al joven atacante, al igual que el resto de sus compañeros jugadores, pues Santiago asegura que el trato que recibió fue de lo mejor, como si los conociera y jugara con ellos de toda la vida.

“El profe me dijo que esto yo me lo había ganado, que estaba preparado y que apenas era el comienzo de algo grandísimo que se viene, que si sigo trabajando me puede tocar otro Preolímpico y me dijo que lo disfrutara”, relató ‘Santi’ Muñoz.

El juarense ya había conseguido un subcampeonato en un Mundial (Sub-17) en Brasil 2019. “Los dos logros los disfruté igual, algo impresionante, dos sueños hechos realidad, cada momento tiene lo suyo”, comentó.

Ahora ‘Santi’ se reincorporará al plantel del Santos Laguna para encarar hoy la jornada 13 del Clausura 2021 de la Liga MX. El conjunto de Torreón visita a Chivas en el estadio Akron, donde el pasado miércoles el juarense levantó y besó la copa del Preolímpico.

Santiago René Muñoz Robles

Edad: 18 años

Fecha de Nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg

Posición: Delantero

Equipo: Santos Laguna

Participación en el Preolímpico

J1 / México 4-1 Rep. Dominicana 3’ disputados

J2 / Costa Rica 0-3 México 4’ disputados

J3 / México 1-0 Estados Unidos En la banca

SF / México 2-0 Canadá En la banca

F / Honduras 0-1 México 23’ disputados

(sin goles anotados)

Para hoy

Guadalajara vs Santos

Jornada 13 – Clausura 2021

Hora: 4:00 pm

Estadio Akron

TV: IZZI