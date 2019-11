Se ve en la Gran Carpa

Han transcurrido dos años desde que el pelotero juarense Efraín Contreras salió de la ciudad y del país para convertiste en un beisbolista prospecto de Grandes Ligas, luego de firmar contrato con los Padres de San Diego en 2017.

Contreras Covarrubias terminará el 2019 con el equipo Storm de Lake Elsinore, sucursal de los Padres, en California Clase A Avanzada.

En abril de este año estuvo con los TinCaps de Fort Wayne en Indiana, Clase A de San Diego.

El pelotero fronterizo aseguró que existe la posibilidad de que el próximo año llegue al equipo de Sod Poodles de Amarillo, Texas, de Clase Doble A, o que incluso logre dar el brinco a la Clase Triple A, con los Chihuahuas de El Paso.

“Tengo 19 años y me falta poquita más experiencia, pero si sigo haciendo mi trabajo yo creo sí llego (a Chihuahuas) el año que viene; si no, pues en 2021”, externó el serpentinero.

Triple A es la máxima categoría para prospectos y el siguiente nivel es el de Grandes Ligas, algo que acercaría al pelotero a cumplir su sueño.

“Si me dan la oportunidad de venir aquí, como quien dice a mi ciudad, un gusto para mí, que mucha gente vaya a apoyarme”, comentó.

El objetivo aún es el mismo, llegar a las Ligas Mayores, una meta que requiere de mucha paciencia y esfuerzo, además de un proceso si se trata de un prospecto, como el caso del fronterizo de 19 años.

Una pasión familiar por el beisbol fue lo que acercó a Contreras a este deporte: su abuelo, Manuel Covarrubias Guzmán, era manejador de un equipo infantil llamado Castores.

“Mi familia tenía un equipo de beisbol, ahí poco a poco fui jugando y me gustó. Primero me metieron a la Liga Niños Héroes al equipo de Titanes, después me cambiaron a Castores”, declaró.

Efraín también jugó en la Liga El Granjero y Villahermosa de esta frontera, posteriormente firmó con el extinto equipo de los Rojos del Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Beisbol, después firmó con los Padres de San Diego el 8 de julio de 2017, esto durante su participación en una liga invernal, La Peninsular, en Yucatán.

Consciente de que es un proceso, señaló que es importante tener paciencia y adquirir la mayor experiencia posible en las sucursales de los frailes.

“Me he enfrentado a bateadores de Grandes Ligas, de Doble A y Triple A, sí son un poco más difíciles, son más colmilludos, y creo que eso es lo que me falta”, dijo el lanzador. “Creo que en unos dos años estamos en Grandes Ligas”, finalizó.