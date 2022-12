Se va Adriano a ver el Mundial; le costaría su matrimonio

Next

Ciudad de México.- El Mundial de Qatar 2022 le salió muy caro al exjugador brasileño Adriano.





El otrora delantero del Inter, Roma y Parma se fue a ver con unos amigos el partido entre Brasil y Suiza, del pasado 28 de noviembre, y luego de no presentarse a su casa en 2 días su esposa, Micaela Mesquita, ya quiere anular la unión, la cual no tiene ni un mes.





De acuerdo al medio Extra Globo, Adriano se juntó con unos amigos en una casa de Vila Cruzeiro, la favela en la que se crío, para ver el juego de la Fase de Grupos y todo indica que se siguió la fiesta.





Ante esto, Micaela decidió borrar de sus redes todas las fotos con el ex jugador, con el que se casó a inicios de noviembre, y dio a entender su pronta separación.





"Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos", dijo en una publicación.





"Todavía estoy casada. Estoy esperando que mi esposo decida presentarse para anular el matrimonio, decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Mientras tanto, no hay divorcio, seguimos casados".





Adriano jugó el Mundial 2006 con Brasil y se retiró del futbol en el 2016, cuando tenía 34 años.