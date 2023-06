Después de haberle cambiado la cara a las Bravas y de haberlas metido a la primera Liguilla en su historia, la entrenadora española Milagros ‘Mila’ Martínez decidió dar un paso de costado y no continuar más en el proyecto del FC Juárez, dio a conocer ayer la directiva del club fronterizo.

Oriunda de Fuentelespino de Haro, España, y de 38 años de edad, ‘Mila’ fue presentada oficialmente el 1 de junio del año pasado y en su primer torneo al frente de las juarenses, el Apertura 2022, logró que el equipo saliera de los últimos lugares a los que estaba acostumbrado y las llevó a terminar en el sitio 11 de la tabla general, con 22 puntos.

Este año, en el Clausura 2023, el desempeño de las Bravas mejoró y lograron meterse a la fase final al sumar 28 puntos y terminar en el sexto lugar general, donde fueron eliminadas en la primera instancia por las Águilas del América.

En la conferencia de prensa posterior al juego contra las emplumadas, ‘Mila’ dijo que en ese momento necesitaba unas vacaciones, pero aclaró que no se tomara eso como una despedida.

“Yo no me he despedido en ningún momento, he dicho además que estoy en México muy feliz.

Bueno, pues nada de despedida, yo estoy pensando en tomarme unas vacaciones, o sea, unos días de vacaciones en España, era lo que yo necesito”, declaraba Milagros en aquella ocasión.

Sin embargo, en esa misma conferencia veladamente dio un aviso de que tal vez ella no seguiría más en Juárez.

“Creo que se ha hecho muy buen año y creo que hemos hecho un grupo pues muy, muy bueno, tanto de jugadoras como de staff, y yo creo que, bueno, a Bravas le esperan, o nos esperan, muchísimas cosas buenas”.

La directiva juarense señaló en un comunicado de prensa que de su parte hubo la intención de mantener a ‘Mila’ en el cargo, pero al final la española prefirió cambiar de aires.

“Hace algunas semanas iniciamos un diálogo importante con Milagros Martínez para renovar su contrato a fin de darle continuidad en FC Juárez Femenil, sin embargo, después de pensarlo varios días, nos ha notificado su deseo de dar por concluido su vínculo laboral con nuestra institución”, señaló la institución juarense.

“Como club no nos queda más que respetar los motivos personales y profesionales que derivaron en esta decisión de Mila y desearle mucho éxito en sus proyectos futuros”, agrega el FC Juárez Femenil.

En el ‘futbol de estufa’ se cocina un fuerte rumor en el sentido de que el futuro de ‘Mila’ está con las Amazonas de la UANL, en sustitución de Carmelina Moscato, quien hace unos días renunció al equipo felino.

Conózcala

Nombre: Milagros Martínez Domínguez

Entrenadora Bravas del FC Juárez

Fecha de nac.: 23 de abril de 1985

Lugar de nac.: Fuentelespino de Haro, España

Edad: 38 años

Estatura: 1.70m

Números de Mila con Bravas

Clausura 2023

Juegos 17

Ganados 8

Empatados 4

Perdidos 5

Goles a favor 30

Goles en contra 19

Diferencia 11

Puntos 28

Lugar 6

Apertura 2022

Juegos 17

Ganados 7

Empatados 1

Perdidos 9

Goles a favor 24

Goles en contra 28

Diferencia -4

Puntos 22

Lugar 11