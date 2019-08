Se unen más ligas al Sport Fest

Más ligas municipales deportivas se han unido al calendario de actividades del Sport Fest 2019, que se realizará del 17 al 23 de agosto, para realizar exhibiciones, torneos y algunas otras actividades, entre ellas las de taekwondo, saolama, karate do, wushu, frontenis y esgrima.

Por parte del taekwondo Jorge Amaya, informó que durante este evento deportivo se realizarán exhibiciones de combates diarios de esta disciplina y participarán aproximadamente mil 500 taekwondoínes locales de diferentes escuelas en total.

“El combate es lo más vistoso del taekwondo y es lo que más conoce la gente realmente. El taekwondo en Juárez es de un buen nivel y se va a dar a conocer un poquito más para que la gente lo aprecie”, comentó Amaya.

Jorge Loera de karate do, manifestó que su objetivo es dar a conocer cómo se realizan los combates de este deporte durante el Sport Fest en sus diferentes estilos (Shotokan, Gensei-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu y Goju-ryu), debido a que considera que existen confusiones con las artes marciales.

“Somos alrededor de siete escuelas las que vamos a estar presentes. Vamos a invitar al público en general a que se unan con nosotros y que quieran participar”, comentó.

Las exhibiciones y combates de esgrima estarán presentes en este evento el martes 20 de agosto. Incluso José Luis Cortinas, titular de la liga, aseguró que habrá ‘pequeñas’ clases de demostración individuales para el público.

“Son varias categorías. Ustedes podrán ver a los muchachos que manejamos desde los cinco, siete, nueve, catorce hasta 40 años tenemos también, alrededor de 20 personas”, dijo Cortinas.

Alfonso Aguilar, presidente de la liga municipal de saolama, comunicó que realizarán un torneo de forma y manejo de armas el sábado 17 y domingo 18 del presente mes será uno de combate, mientras que el viernes 23 cerrarán el evento con exhibiciones al público.

“Vamos a tener módulos que estén entregando trípticos con la intención de que la ciudadanía y los visitantes se den más cuenta de lo que hacemos, no nada más nosotros, sino también las otras disciplinas”, informó.

Por otro lado, la liga de wushu tendrá solamente exhibiciones al público el 17, 20, 21 y 22 del mes en curso.

“La idea de la liga es dar a conocer el tai chi para que el día de mañana empecemos a sembrar frutos para que también en los niños les promueva ese estilo”, dijo Quintín Molina, presidente de la liga de esta disciplina.

Por último, el frontenis solamente tendrá módulos de información para dar a conocer en qué consiste este deporte, pues la liga municipal se creó hace dos meses.