Se une Romo a los Mellizos

Chicago.- Sergio Romo pasó del fondo de la División Este de la Liga Nacional a la contienda por el campeonato con los Mellizos de Minnesota.

El pelotero se unió a los Mellizos en Chicago ayer luego de que fue adquirido en canje con los Marlins de Miami el sábado por la noche. Los líderes de la División Central de la Liga Americana empiezan una serie de tres juegos contra los Marlins mañana por la noche, pero el relevista veterano no tenía ningún interés en reunirse con su nuevo equipo en Miami.

“No hay tiempo que perder”, comentó Romo previo al juego de los Mellizos contra los Medias Blancas. “Esto son las Grandes Ligas. Estamos en la segunda mitad y tratamos de llegar a la postemporada, así que tengo que estar aquí. Saben a lo que me refiero. Ellos están tratando de que llegue y los ayude, así que mientras más pronto, mejor”.

Minnesota trata de contener a Cleveland y ganar la división por primera vez desde 2010. Los Mellizos no han salido victoriosos de un juego de postemporada desde que fueron eliminados por los Yanquis de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana en 2004.

La presencia de Romo da a Minnesota un pelotero que ya ha pasado por la postemporada y que reforzará al bullpen. El derecho de 36 años ayudó a San Francisco a ganar tres campeonatos de la Serie Mundial y tiene una efectividad de 3.09 en 27 apariciones en playoffs, todas con los Gigantes.

Los Mellizos obtuvieron a Romo, al pitcher de Ligas Menores Chris Vallimont y a un jugador por designado a cambio del dominicano Lewin Díaz, un primera base en las Menores. El relevista Carlos Torres fue designado para asignación por Minnesota para hacer espacio en el roster.

Romo tiene una foja de 2-0 con 17 salvamentos y una efectividad de 3.58 en 38 juegos esta campaña. Tuvo una impresionante efectividad de 0.61 en sus últimas 15 apariciones con los Marlins.

“Dejar atrás a amigos, muchachos que consideré como hermanos a estas alturas, haber pasado todo ese tiempo con ellos, eso es lo difícil”, comentó Romo. “Pero también es divertido ir a un lugar pensando que mis relaciones y amistades puedan aumentar, es una bendición poder decir eso. Es un privilegio estar en las mayores, sobre todo por todo el tiempo que he estado y poder llamar a muchos de esos muchachos mis amigos. Hay sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo trato de ganar campeonatos así que vamos a seguir”.



Activan Medias Blancas a Eloy Jiménez

Chicago.- El manager de los Medias Blancas de Chicago, Rick Rentería, ve al dominicano Eloy Jiménez como un jardinero, incluso después de su última lesión.

Jiménez fue activado ayer tras pasar 10 días en la lista de lesionados y fue incluido en la alineación titular de Chicago para el último juego de su serie contra los Mellizos de Minnesota. El novato será limitado al rol de bateador designado mientras completa el programa de lanzar la pelota luego de estar fuera de actividad por un golpe en el nervio cubital del brazo derecho.