Se suma a la tribu

Un nuevo pelotero ha arribado a esta frontera para integrarse a los Indios de Juárez en esta etapa final del Campeonato Estatal. Originario de Los Ángeles, California, el pitcher zurdo Daniel Díaz se suma al roster que buscará darle el duodécimo banderín a la novena fronteriza.

Proveniente de los Rieleros de Aguascalientes de la Liga Mexicana de Beisbol, al serpentinero californiano le atrajo la posibilidad de proclamarse campeón en esta serie final que está en puerta y por eso tomó la decisión de reforzar a la tribu.

“Estoy muy feliz porque tengo una oportunidad para ganar una temporada. No puedo expresarlo con muchas palabras, me gusta jugar y todos los jugadores tienen la misma meta”, dijo el nuevo lanzador.

Los Rieleros de Aguascalientes fueron eliminados en fase regular de la Liga Mexicana de Beisbol el pasado 29 de agosto, su última serie la disputaron ante los Generales de Durango.

“Quería más beisbol, quería jugar y no quería parar mi cuerpo. Después de mi temporada allá en Aguascalientes dije ‘está bien’ (a la oferta de Indios)”, declaró el serpentinero.

‘Dany’ Díaz manifestó sentirse afortunado por llegar al equipo a punto de comenzar una instancia decisiva y crucial, la final de una temporada.

“Afortunado por la oportunidad de jugar aquí, con los aficionados juarenses, en este estadio, en esta ciudad. Me encanta, estoy feliz en donde estoy”, mencionó.

De acuerdo con el propio pelotero, una de sus grandes virtudes es la concentración en cada uno de los partidos, pues su única prioridad es resolver el juego a su favor cada vez que sube al montículo.

“Me gusta hacer meditación, siempre estoy muy tranquilo, con calma, no estoy pensando en muchas cosas. Tengo un objetivo, hacer el primer strike, el segundo y el tercero, en eso me enfoco cada día”, externó.

En sus primeros días en la frontera, Díaz dijo estar contento con el ambiente y la gente de Ciudad Juárez.

“Escuché que era peligroso, pero me gustó la ciudad. No la conozco mucho, pero me gustó, hay muchos restaurantes, cines, muchas cosas para hacer, es divertida”, dijo el serpentinero estadounidense.

Sobre la racha de 19 años sin título para la escuadra aborigen, el refuerzo de Indios manifestó que algo idóneo sería tratar de no pensar en eso, sino prepararse y enfocarse en cada juego.

“Es una opción, puede pasar, pero no estoy pensando en eso. Me voy a preparar, voy a jugar con todo lo que tengo, con todo mi corazón y toda mi mente, enfocado”, expresó Díaz.

El nuevo pelotero para Indios se declaró listo para subir a la lomita y aportar su experiencia en caso de que el manejador Eduardo ‘Walo’ Rivera decida mandarlo al diamante en los partidos ante Algodoneros en el Gran Estadio de Delicias este viernes 6 y sábado 7 de septiembre en la apertura de la serie por el título.





Quedan pocos boletos

Después de dos semanas de ventas, los Indios de Juárez están a punto de garantizar el lleno en el estadio Juárez para los partidos tres y cuatro de la serie final ante Algodoneros de Delicias, pues de acuerdo con información del vocero del equipo, Alfonso Venegas, quedan pocas localidades disponibles.

“Hemos tenido muy buena respuesta. Esperamos un lleno total. Solamente hay que aclarar que los boletos se están vendiendo por juego, para evitar la confusión de que se vende por serie”, declaró el vocero de la tribu.

Los dos partidos programados en el estadio Juárez son el tercero de la serie, el viernes 12 de septiembre, y el cuarto de la serie, el sábado 13 del mismo mes; ambos partidos en punto de las 7:30 de la tarde.

Existe la posibilidad de disputar un tercer juego en esta frontera, que sería el quinto de la serie, y se disputaría el sábado 14 de septiembre en caso de ser necesario. Cabe mencionar que para este hipotético quinto partido aún no salen boletos a la venta.

Las únicas secciones con localidades disponibles son Jardines y Gradas Generales, en el resto de las zonas ya se encuentran agotados los boletos para los juegos tres y cuatro, ya que hasta el momento son los únicos juegos seguros aquí en la frontera.

Los costos de los boletos para las dos secciones disponibles son $100 pesos para Jardines y $60 pesos para Gradas Generales. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del estadio en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, además de otros puntos de venta como Don Boletón y en Sounds.