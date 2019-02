Se salva PSV de un papelón

Heerenveen, Holanda.- El líder PSV evitó su segunda derrota liguera de la temporada y en el último minuto empató 2-2 en casa del Heerenveen, en la Jornada 22 de la Eredivisie.

No fue una buena noche para los mexicanos, pues aunque HIrving Lozano fue titular, salió al medio tiempo, mientras que Erick Gutiérrez observó todo el partido desde la banca.

El ‘Chucky’, en su partido número 50 con el PSV, no pudo pesar y fue relevado para el segundo tiempo.

El PSV salió dormido porque apenas al 3’, el local se adelantó con anotación de Mitchell van Bergen, luego que su disparo fue desviado ligeramente por Viergever.

El club de Eindhoven entonces se hizo del esférico pero fue incapaz de generar peligro al ataque y mejor su rival amplió la ventaja, con gol de Michel Vlap, al 25’.

Para el complemento, Lozano no regresó a la cancha pues fue sustituido por Cody Gakpo.

Con este resultado, el PSV sigue en lo más alto de la clasificación con 57 puntos, siete más que su más cercano perseguidor, el Ajax, que hoy se enfrentará al NAC Breda.