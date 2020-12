Se retracta Montes y abre puerta al Tri

Agencias

El futbolista juarense Luis ‘Chapo’ Montes, campeón con el León del Guard1anes 2020, ha dejado abierta la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana, luego de que hace algunos meses había anunciado su retiro del Tri por no recibir las oportunidades de juego que cree que merece.

Montes, de 34 años de edad, dijo en entrevista con MARCA Claro que ahora lo que pide es que lo dejen pelear por un lugar en la selección mayor.

A mediados de septiembre de este año, el jugador fronterizo anunciaba públicamente que se retiraba del equipo mexicano al considerar que no tenía nada que hacer ahí por no recibir minutos de juego al ser convocado por el entrenador Gerardo Martino.

Sin embargo, tras el título obtenido por los Panzas Verdes de León el domingo pasado, parece que la opinión de Montes ha cambiado y vuelve a coquetear con una posible convocatoria donde se le permita competir en la cancha por un lugar en el equipo grande.

“Sí, la verdad que fue una decisión que tomé hace tiempo”, dijo el juarense en relación con su retiro como seleccionado. “Por ahí no se me ha dado la oportunidad que deseaba, ahora quiero competir, como lo he dicho; yo no pido oportunidad de jugar ni mucho menos, nadie es titular en ningún equipo, uno trabaja para eso y, bueno, si se me da la oportunidad ahí voy a estar y si no, como yo le comentó eso ya a él, que me retiraba por ese lado y también hay que respetar la decisión que él tome”.

Los hijos de Montes, según dijo en entrevista con ESPN, han sido un factor importante en el cambio de decisión del ‘Chapo’, pues le han dicho que lo quieren ver con la camiseta de la selección.

“Mis hijos me han dicho ‘papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que la he pensado mucho y no lo descarto”, mencionó el juarense.

Conózcalo…

Nombre: Luis Arturo Montes Jiménez

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 15 de mayo de 1986

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 34 años

Estatura: 1.66 m

Peso: 67 kg