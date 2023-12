Se respira ‘Mickeymanía’

Sin problemas en la báscula y registrando exactamente el mismo peso, se declararon listos el juarense Miguel ‘Mickey’ Román y el argentino Nahuel ‘Terrible’ Torres para encabezar esta noche la función de boxeo que presenta la empresa Latin KO en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos.

Tanto ‘Mickey’ como ‘Terrible’ registraron un peso de 59 kilogramos al subir a la romana y al descender ambos se mostraron confiados en que esta noche saldrán con la mano en alto.

“Pues muy contento, mira la gente cómo me apoya al cien por ciento, soy un boxeador muy querido aquí en Juárez, lo puedes notar y estoy muy bien, me encuentro listo, en forma. La gente que dice que cuándo me retiro, pues el viernes lo checan y que miren bien”, dijo ‘Mickey’, quien esta noche buscará su nocaut número 50.

“Estoy muy bien físicamente, me encuentro mentalmente al cien por ciento y el viernes lo voy a demostrar. Vamos a poner huevitos, de todo ponemos, vamos a poner corazón, inteligencia y huevos que nunca faltan, siempre me sobran. Y así la pelea se ponga difícil, yo prometo dar todo de mí, porque esta gente que viene a apoyarme se merece salir contenta, gane o pierda”, añadió el púgil fronterizo de 38 años de edad y que presenta una hoja de servicio con 66 peleas ganadas y 14 perdidas, sin empates.

Por su parte, Nahuel Torres, de 26 años con 12 triunfos, cuatro derrotas, un empate y seis nocauts, dijo que como siempre, viene preparado de la mejor manera para este compromiso.

“Estaba preparado, peleaba la semana que viene, la promotora Chino Maidana Promotion con la que estoy me ofreció esta pelea, miramos un video de ‘Mickey’ y no creo que mucho, así que nada, fuimos para adelante, acá estamos, así que mañana va a haber guerra, nada, los espero a todos presentes”, comentó el peleador sudamericano.

‘La Bonita’ Fernández declaró que tanto ella como ‘Mickey’ Román llegan bien preparados, pues tuvieron un campamento muy duro y por eso tiene la confianza de que los dos saldrán con la mano en alto.

“Hemos trabajado muy bien, muy fuerte y hemos estudiado bien a los rivales, vamos a ver una gran guerra este viernes”, señaló la boxeadora fronteriza. “Pienso que el boxeo argentino está por debajo del boxeo mexicano, creo que los mexicanos sacan esa garra al final que hace que ganen las peleas, pero también traen muy buena escuela, la verdad. Pienso que a ser una gran cartelera, una cartelera de talla internacional”.

Oriunda de Resistencia Chaco, Argentina, Paola Benavidez dijo que al igual que Nahuel, ella estaba programada para otra cartelera en Uruguay, pero hace tres semanas le cambiaron los planes, pero por eso llega a la frontera muy bien preparada.

“Se me confirmó esta pelea hace tres semanas. Yo venía entrenando ya para pelear en Uruguay por un título también, hace dos meses me estoy preparando rebien y, bueno, dijimos que sí a esta pelea porque estamos bien preparados”, comentó la sudamericana.

Tome nota

Función de boxeo

Viernes 8 de diciembre 2023

7:00 pm

Gimnasio Municipal Josué Neri Santos

Presenta Latin KO Promotions

Pelea estelar, 10 rounds, peso ligero

Miguel Román vs Alexis Nahuel Torres

‘Mickey’ Apodo ‘Terrible’

38 años Edad 26 años

1.65 m Estatura 1.65 m

59 kg Peso 59 kg

México País Argentina

66-14-0, 49 KOs Récord 12-4-1, 6 KOs

Pelea semiestelar, 10 rounds, peso welter

Jorge Lugo Cota (11-0-0, 9 KOs) vs Riku Nagahama (13-4-1, 3 KOs)

10 rounds, peso supermosca

Diana ‘La Bonita’ Fernández (29-4-1, 4 KOs) vs Paola Benavidez (9-7-3)